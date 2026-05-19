Tριήμερη συνάντηση των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO της Πίνδου με τη συμμετοχή του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριήμερο κοινών δράσεων και συναντήσεων των τριών Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO της Πίνδου — Γρεβενών – Κοζάνης, Βίκου – Αώου και Μετεώρων – Πύλης — που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στον Πεντάλοφο Βοΐου, με θέμα: «Γεωπάρκα UNESCO και Τέχνη της Πέτρας». Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρέθηκαν η πέτρα, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και η μαστοριά των πετράδων, στοιχεία που συνδέουν ιστορικά, πολιτιστικά και γεωλογικά τις περιοχές κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου. Εκ μέρους του Δήμου Μετεώρων συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Εύρυθμης Λειτουργίας, Φώτης Καραθανάσης, ο οποίος πραγματοποίησε τοποθέτηση παρουσιάζοντας τη μοναδική γεωλογική, πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της περιοχής των Μετεώρων.

Κατά την ομιλία του, ανέδειξε τη μοναδική σχέση του τόπου με την πέτρα, συνδέοντας τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων με το Σπήλαιο Θεόπετρας, τα πέτρινα γεφύρια του Ασπροποτάμου, των Χασίων και του Μαλακασίου, αλλά και τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς του Δήμου Μετεώρων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Σπήλαιο Θεόπετρας, το οποίο επαναλειτούργησε τον Απρίλιο του 2025 μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια που παρέμενε κλειστό, έπειτα από μεγάλες προσπάθειες του Δήμου Μετεώρων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως σημείωσε, μέσα σε μόλις οκτώ μήνες περισσότεροι από 25.500 επισκέπτες επισκέφθηκαν το Σπήλαιο και το Μουσείο Θεόπετρας, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική που μπορεί να δημιουργήσει η σωστή αξιοποίηση της γεωλογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλα, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Δήμου Μετεώρων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την ανάδειξη της υπαίθρου μέσα από δράσεις που συνδέουν τη φύση, τον πολιτισμό, την ιστορία και τον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών για τα χωριά της περιοχής. Τονίστηκε ακόμη ότι η δημοτική αρχή του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση, προστασία και προβολή του μοναδικού πολιτιστικού, γεωλογικού και αρχιτεκτονικού πλούτου της περιοχής, επενδύοντας σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την ταυτότητα των Μετεώρων και της ευρύτερης περιοχής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αντίστοιχη τοποθέτηση πραγματοποίησε και η Γεωπόνος M.Sc. και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου Πύλης / Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης, Έφη Φωτάκη, η οποία από την πλευρά του Δήμου Πύλης παρουσίασε με πιο εμπεριστατωμένο και εκτενές τρόπο τη συνολική ταυτότητα, τη γεωλογική σημασία και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις αφιερωμένες στον γεωτουρισμό, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κληρονομιά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τεχνικές λιθοδομής, στη διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και στη μεταφορά της παραδοσιακής γνώσης στις νεότερες γενιές. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιδείξεις παραδοσιακής λιθογλυπτικής, να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια και να περιηγηθούν σε σημαντικούς γεώτοπους και μνημεία της ευρύτερης περιοχής.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα συνεργασίας, δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των γεωπάρκων, ενισχύοντας τη συζήτηση γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη του γεωτουρισμού ως σημαντικού πυλώνα ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.