Tρίκαλα: Στο 2,10 ευρώ πλησιάζει η τιμή της αμόλυβδης – Περιορίζουν τις μετακινήσεις οι οδηγοί

Η εικόνα στην αγορά καυσίμων γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα και συνεχίζουν να σκαρφαλώνουν στα ύψη, επιβαρύνοντας τους οδηγούς και δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στα νοικοκυριά.

Η εικόνα των τελευταίων μηνών δείχνει καθαρά την ανοδική πορεία.

Ενδεικτικά, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο νομό Τρικάλων από τα 1,75 €/lt στα τέλη Φεβρουαρίου έχει φτάσει πλέον περίπου στα 2,09 €/lt στις αρχές Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης των 34 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης από τα 1,56 €/lt έχει ανέβει στα 1,87 €/lt, με διαφορά περίπου 31 λεπτών.

Πλέον οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους και γεμίζουν πιο συχνά με μικρότερες ποσότητες καυσίμου αντί για πλήρη το ρεζερβουάρ.

Επίσης επιλέγουν σταθερά πρατήρια και αποφεύγουν την αναζήτηση φθηνότερων λύσεων καθώς αυτό συχνά αποδεικνύεται ζημιογόνο.

