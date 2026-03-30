Tρίκαλα: Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η τιμής της αμόλυβδης και του diesel κίνησης

Βαθιά το χέρι στην τσέπη πρέπει να βάλουν και οι κάτοικοι του νομού Τρικάλων εάν θέλουν να μετακινήσουν τα οχήματά τους, καθώς η τιμή της βενζίνης κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ όπως και του diesel κίνησης

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και το χθεσινό δελτίο τιμών, στα Τρίκαλα η τιμή της απλής αμόλυβδης έφτασε τα 2,042 ευρώ το λίτρο, της αμόλυβδης 100 οκτανίων τα 2,225 ευρώ, το diesel ξεπέρασε και την απλή αμόλυβδη με την τιμή του να ανέρχεται στα 2,118 ευρώ. Το υγραέριο κίνησης ανέρχεται στα 1,368 ευρώ και το diesel θέρμανσης κατ΄οίκον στα 1,674 ευρώ.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών ο πανελλαδικός μέσος όρος για την απλή αμόλυβδη είναι στα 2,046 ευρώ το λίτρο, της αμόλυβδης 100 οκτανίων 2,256 ευρώ, του diesel 2,114, του υγραερίου κίνησης 1,372 ευρώ και του diesel θέρμανσης 1,686 ευρώ.

Σε επίπεδο Θεσσαλίας η Μαγνησία φαίνεται πιο ακριβή με τη μέση τιμή της απλής αμόλυβδης να φτάνει τα 2,055 ευρώ το λίτρο και ακολουθούν η Καρδίτσα με 2.046 ευρώ και η Λάρισα με 2.034 ευρώ το λίτρο.

Τάσος Πλέντζας – trikalaenimerosi.gr