Tρίκαλα: Κλειστά την Παρασκευή τα μικροβιολογικά και διαγνωστικά εργαστήρια

Σε κλείσιμο των ιατρείων τους προχωρούν την ερχόμενη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου οι μικροβιολόγοι και οι ακτινοδιαγνώστες των Τρικάλων συμμετέχοντας στην πανελλαδική απεργία και στην συγκέντρωση που διοργανώνεται την ίδια ημέρα στην Αθήνα έξω από το υπουργείο Υγείας.

Οι γιατροί με την κινητοποίησή τους αντιδρούν στο clawback, το τεχνικό χρέος και στην οικονομική ασφυξία που βιώνουν, που απειλεί τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων τους και τη δημόσια υγεία.

Χθες το μεσημέρι τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου μεταφέροντας την απόγνωση στην οποία ζουν αρκετό διάστημα τώρα οι εργαστηριακοί γιατροί.

Όπως ειπώθηκε “καταδικάζουμε με τον πλέον έντονο τρόπο τα ληστρικά και καταστροφικά μέτρα του clawback και του rebate, που εφαρμόζονται αδιαλείπτως από το 2012. Η πρακτική αυτή είναι συνταγματικά έωλη και ηθικά απαράδεκτη, καθώς επιβάλλει αναδρομικές υπερβάσεις και υπερβολικές επιστροφές χρημάτων, μετατρέποντας τους ιατρούς σε επαγγελματίες υπό διωγμό και σε χρηματοδότες του ελλειμματικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.”

Η διοίκηση του Συλλόγου απαιτεί “από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας την άμεση κατάργηση του clawback και του rebate, την κατάργηση του τεχνητού και πλασματικού χρέους λόγω παρακρατήσεων προηγούμενων ετών και την επαναφορά της νομιμότητας στον τρόπο αποζημίωσης των ιατρικών υπηρεσιών”.