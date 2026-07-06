Tρίκαλα: Διακοπές λειτουργίας στο δημοτικό οδοφωτισμό – Εργασίες αναβάθμισης σε κεντρικά τμήματα οδών της πόλης

Ο Δήμος Τρικκαίων σε ενημέρωσή του αναφέρει ότι πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του δημοτικού οδοφωτισμού (pillars).

Για τον λόγο αυτόν θα σημειωθεί διακοπή λειτουργίας του δημοτικού οδοφωτισμού (ολική ή μερική) κατά τις νυχτερινές ώρες από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, στις παρακάτω περιοχές:

Οδός Ασκληπιού, περιοχή στο ύψος της πλ. Χατζηπέτρου Οδός Βασ. Τσιτσάνη, περιοχή στο ύψος της οδού Ιόλης Οδός Ελ. Βενιζέλου σε όλο το μήκος Οδός Βιζυηνού, σε όλη την περιοχή

Η λειτουργία του δημοτικού οδοφωτισμού θα αποκατασταθεί τη νύχτα της 7ης Ιουλίου 2026.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αυτή όχληση, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των υποδομών του δημοτικού οδοφωτισμού.