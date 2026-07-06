Τοπικά

Tρίκαλα: Διακοπές λειτουργίας στο δημοτικό οδοφωτισμό – Εργασίες αναβάθμισης σε κεντρικά τμήματα οδών της πόλης

Ο Δήμος Τρικκαίων σε ενημέρωσή του αναφέρει ότι πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του δημοτικού οδοφωτισμού (pillars).

Για τον λόγο αυτόν θα σημειωθεί διακοπή λειτουργίας του δημοτικού οδοφωτισμού (ολική ή μερική) κατά τις νυχτερινές ώρες από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, στις παρακάτω περιοχές:

  1. Οδός Ασκληπιού, περιοχή στο ύψος της πλ. Χατζηπέτρου
  2. Οδός Βασ. Τσιτσάνη, περιοχή στο ύψος της οδού Ιόλης
  3. Οδός Ελ. Βενιζέλου σε όλο το μήκος
  4. Οδός Βιζυηνού, σε όλη την περιοχή

Η λειτουργία του δημοτικού οδοφωτισμού θα αποκατασταθεί τη νύχτα της 7ης Ιουλίου 2026.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αυτή όχληση, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των υποδομών του δημοτικού οδοφωτισμού.

Σχετικά Άρθρα