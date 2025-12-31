Tο ΤΕΦΑA στα πρώτα 50-100 κορυφαία τμήματα αθλητικής επιστήμης παγκοσμίως το 2025

Tο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκεται στα πρώτα 50-100 κορυφαία τμήματα αθλητικής επιστήμης παγκοσμίως το 2025.

Στη σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο Νικόλαος Διγγελίδης, Καθηγητής & Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ, ΠΘ αναφέρονται τα εξής:

Το Δεκέμβριο του 2025 ανακοινώθηκε η κατάταξη των πανεπιστημίων στο χώρο της αθλητικής επιστήμης (Sport Science) από τον οργανισμό ARWU (Shanghai’s Global Ranking of Sport Science Schools and Departments 2025). Σύμφωνα με αυτόν τον οργανισμό, το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνεχίζοντας την καλή παράδοση των προηγούμενων ετών, έκανε ένα σημαντικό άλμα καθώς βρίσκεται πλέον στις θέσεις 50-100 παγκοσμίως όντας το πρώτο στην Ελλάδα με βάση την ερευνητική δραστηριότητα, τις δημοσιεύσεις σε ποιοτικά περιοδικά και την απήχηση ή αναγνωρισιμότητα του ερευνητικού του έργου διεθνώς, καθώς και το βαθμό διεθνών συνεργασιών (https://www.shanghairanking.com/rankings/grsssd/2025).

Η κατάταξη αυτή αναδεικνύει ότι το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας διατηρήσει σταθερά τη θέση του επί 9 έτη μεταξύ των 100-150 ομοειδών Τμημάτων του κόσμου (από το 2016 που βγήκε η συγκεκριμένη λίστα) πετυχαίνει φέτος μια εξαιρετική διάκριση που λίγα Τμήματα στη χώρα μας έχουν καταφέρει βελτιώνοντας τη θέση του σημαντικά, ανταγωνιζόμενο επάξια πολυπληθέστερα Τμήματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.

Η επιτυχία αυτή, όπως κάθε άλλη επιτυχία, αποτελεί ένδειξη της ποιοτικής δουλειάς που γίνεται στο Τμήμα και αντανακλά τις μακροχρόνιες και επίπονες προσπάθειες όλου του προσωπικού καθώς και των φοιτητών μας που συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες. Μας προσφέρει επιπλέον ένα χαμόγελο, παρόλη την κάμψη της ερευνητικής δραστηριότητας που είχαμε λόγω της καταστροφής του Daniel, και μια ελπίδα για το μέλλον που αξίζει να κρατήσουμε ζωντανή.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους, θερμές ευχές για καλή χρονιά!”