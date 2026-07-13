Tο «Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα» στο επίκεντρο της προσεχούς συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Με κυρίαρχο θέμα τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και το μέλλον της Θεσσαλίας στον τομέα των υδάτων συνεδριάζει την Πέμπτη 16 Ιουλίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στη Λάρισα, στο Νέο Διοικητήριο, επί των οδών Καλλισθένους και Θεοφράστου, με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η ατζέντα ανοίγει με την ενημέρωση και συζήτηση για το «Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα και τη Θεσσαλία του Μέλλοντος», θέμα που αναμένεται να προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένων των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας μετά τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών.

Το θέμα θα εισηγηθεί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ενώ, όπως διευκρινίζεται στην σχετική πρόσκληση, δεν θα ληφθεί απόφαση, αλλά θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και συζήτηση.

Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί επίσης η έκθεση πεπραγμένων της Περιφερειακής Επιτροπής Θεσσαλίας για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ το Σώμα θα κληθεί να γνωμοδοτήσει για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και για τη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται ακόμη τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας για το 2026, πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, αλλά και ζητήματα διοικητικού χαρακτήρα.

Αναλυτικά, τα θέματα που θα συζητηθούν κατά σειρά είναι τα εξής:

1ο θέμα:

Ενημέρωση – Συζήτηση για το «Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα και τη Θεσσαλία του Μέλλοντος».

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

(Δεν λαμβάνεται απόφαση).

2ο θέμα:

Έκθεση πεπραγμένων Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας Α΄ εξαμήνου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

(Δεν λαμβάνεται απόφαση).

3ο θέμα:

Γνωμοδότηση επί του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

4ο θέμα:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) για το έτος 2026.

5ο θέμα:

Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά το Β΄ τρίμηνο του 2026.

Εισηγήτρια: Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Χρυσούλα Τσαγανού-Βασιλικού.

6ο θέμα:

Διοργάνωση Πολιτιστικής δράσης 2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

7ο θέμα:

Έγκριση συνεργασίας με το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.) για την υλοποίηση της δράσης «Κύκλοι Εσωτερικής Δύναμης: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση Γυναικών».

8ο θέμα:

Έγκριση σκοπιμότητας αθλητικής εκδήλωσης για το έτος 2026 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.

9ο θέμα:

Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας της «Γιορτής Τσίπουρου και Αποσταγμάτων», που θα πραγματοποιηθεί στο Μοσχάτο Καρδίτσας στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026.

10ο θέμα:

Έγκριση συνδιοργάνωσης της τριήμερης εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα της Μέλισσας «BeeDay Festival 2026», στη Λάρισα, από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026 στον Μύλο του Παππά.

11ο θέμα:

Εισήγηση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΠΟΛ.

Εισηγήτρια: Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Χρυσούλα Τσαγανού-Βασιλικού.

12ο θέμα:

Έγκριση δαπανών, σύμφωνα με τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων, καθώς και συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις, ημερίδες, συνεδρίες και συμπόσια της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για το έτος 2026.

13ο θέμα:

Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν.5134/2026.

Εισηγήτρια: Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Χρυσούλα Τσαγανού-Βασιλικού.

14ο θέμα:

Συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν.5134/2026.

Εισηγήτρια: Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Χρυσούλα Τσαγανού-Βασιλικού.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της υπηρεσίας live streaming.

Γιώργος Δεληχάς, trikalaenimerosi.gr