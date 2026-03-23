Tο πρατήριο του ΦΟΔΣΑ, oι “γαμπροί” της Συνεταιριστικής, και όλα τα βλέμματα στη δίκη

Τελικά βαράνε και οι Ιρανοί. Άλλα μας έλεγαν στην αρχή του πολέμου στον Περσικό Αμερικανοί και λοιποί ειδικοί. Η κόλαση που έζησε το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο δείχνει ότι ο πόλεμος θα είναι καταστροφικός για όλους. Αφήστε που η Λάρισα είναι πιο κοντά από τον Ινδικό Ωκεανό και τη νήσο Γκαρσία όπου απέστειλε πύραυλο η Τεχεράνη…

@ Σήμερα όμως η Λάρισα έχει όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω της καθώς είναι η πρεμιέρα της μεγάλης δίκης για την τραγωδία του τρένου στα Τέμπη. Από χθες καταφθάνουν στην πόλη καραβάνια δικηγόρων και δημοσιογράφων, τρεις- τρεις στα αυτοκίνητα, γέμισαν ξενοδοχεία και Airbnb, θα δουλέψει και η Εστίαση. Εκατοντάδες και οι αστυνομικοί. Πρωτόγνωρα τα μέτρα ασφαλείας τόσο στην αίθουσα όσο και έξω από το συρματόπλεγμα. Κλειστό το υπόλοιπο Κάμπους Γεώπολις. Η πρυτανεία του Πανεπιστημίου ενημέρωσε (διακριτικά) φοιτητές και καθηγητές να μην πάνε σήμερα για μάθημα…

* Άλαλος ο δικηγορικός σύλλογος Λάρισας για όσα έλαβαν χώρα στο δικαστικό μέγαρο της πόλης τη νύχτα της Πέμπτης από Ζωή (Κωνσταντοπούλου), Ρούτσι και λοιπούς ακόλουθους. Εύγε …

^ Οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν επενδύσεις με στόχο τη χρηματοδότησή τους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης γνώριζαν ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στα τέλη του προσεχούς Αυγούστου. Ωστόσο, αιφνιδιαστικά, πριν από λίγες ημέρες, ενημερώθηκαν από τις τράπεζες ότι η προθεσμία αυτή μεταβάλλεται, κατόπιν εντολής του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Είμαστε μια πολύ σοβαρή χώρα…

*Ακόμα και οι ινφλουένσερ λαμβάνουν πλέον πιστοποίηση επαγγέλματος. Μόνο η δημοσιογραφία παραμένει ξέφραγο αμπέλι …

% «Σκούπα» οι έλεγχοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με καύσιμα, αέρια κ.λ.π. Έβαλε λουκέτο (και σωστά) ακόμα και στο πρατήριο καυσίμων του ΦΟΔΣΑ Λάρισας διότι διαπίστωσε ότι η άδεια του φορέα απορριμμάτων έχει …λήξει και δεν έχει ακόμα ανανεωθεί. Απίθανα πράγματα …



Ρωτάει, με ανακοίνωσή της, η βουλευτής του ΠαΣοΚ Λίτσα Λιακούλη τι απέγιναν τα περίτεχνα κάγκελα και η πόρτα που κοσμούσαν την Οικία Αλεξάνδρου στη Λάρισα. Στο …χυτήριο της Γιάννουλης να απευθυνθεί. Το οίκημα μπορεί να κηρύχτηκε διατηρητέο αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι θα μείνει ολάκερο. Σε βάθος χρόνου ενδεχομένως να εξαφανιστούν και τα τούβλα …

% Καλά νέα για την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, οι πληροφορίες της στήλης λένε ότι βρέθηκε… γαμπρός. Ίσως μάλιστα να είναι και δυο αυτοί που ενδιαφέρονται να μπουν στο μαγαζί, πρόκειται για funds. Τέλος Μαρτίου, όταν κλείσει το πρώτο οικονομικό τρίμηνο, θα φανεί πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη…

@ Η μπούργκα αποτελεί σύμβολο καταπίεσης των γυναικών στον ισλαμικό κόσμο, τουλάχιστον για εκείνες που έχουν αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό το μισητό ένδυμα έχει απαγορευτεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ και η Ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να το απαγορεύσει. Καλά θα κάνει. Θα βοηθήσει μουσουλμάνες που έρχονται στην Ευρώπη ελπίζοντας ότι θα απαλλαγούν και από την μπούργκα την οποία σε πολλές περιπτώσεις την επιβάλει ο ίδιος ο σύζυγός. Αφήστε που αναφύονται και θέματα εγκληματικότητας. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος κρύβεται πίσω από μια ολόσωμη κελεμπία στην οποία δεν διακρίνονται καλά καλά ούτε τα μάτια …

& Πρακτικός άνθρωπος ο δήμαρχος Τυρνάβου Αστέριος Τσικριτσής, έκανε αυτό που δεν κάνουν άλλοι δήμαρχοι. Έφτιαξε συνεργείο το οποίο περνάει και κλείνει τις λακκούβες στους δρόμους της πόλης του. Δεν χρειάζονται πολλά λεφτά για να προσφέρεις λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας …

$ Διπλασιάστηκε η χρήση κοκαΐνης στην Αθήνα από το 2020 έως σήμερα έδειξαν τα λύματα. Στη Λάρισα να δείτε …

By Kostas Tolis

