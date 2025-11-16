Tη Δευτέρα η κηδεία του 53χρονου διασώστη του ΕΚΑΒ Χρήστου Γεωργολόπουλου

Tη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 16:00, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Ταξιάρχες Τρικάλων θα τελεστεί η κηδεία του 53χρονου διασώστη Χρήστου Ευαγ. Γεωργολόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνίδια στο σπίτι του στους Ταξιάρχες.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 15:30.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω τη σύζυγό του Αθηνά Γιαννουλά, τα τρία παιδιά του Γεωργία, Ευαγγελία-Μαρία και Ευάγγελο, τη μητέρα του Γεωργία Ευαγ. Γεωργολόπουλου, τον πεθερό του Ευάγγελο Γιαννουλά, τα αδέλφια του Βασίλειο Γεωργολόπουλο και Δημήτριο Γιαννουλά, καθώς και τα ανίψια του Ελισάβετ και Γεωργία, μαζί με όλους τους λοιπούς συγγενείς