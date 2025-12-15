Tην Τρίτη απαντούν οι αγρότες στην πρόσκληση Τσιάρα – Περιμένουν εξειδίκευση των δεσμεύσεων

Αύριο θα απαντήσουν στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο οι αγρότες. Όπως είπε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας Κώστας Χατζής, τα μπλόκα παίρνουν σήμερα τις αποφάσεις τους, αλλά αύριο, θα απαντήσουν ως ένα μπλόκο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις αγροτοσυνδικαλιστών, οι αγρότες αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση απαντά θετικά στα βασικά τους αιτήματα, ωστόσο, ζητούν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις, εξειδίκευση και χρονοδιαγράμματα. Αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν παρά κατόπιν διαλόγου.

Σε μια πρώτη αντίδραση, οι αγροτοσυνδικαλιστές έλεγαν ότι θα πρέπει να ακούσουν πρώτα τον πρωθυπουργό στη Βουλή, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού και κατόπιν, κρατώντας μεν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς, αλλά με ανοιχτούς δρόμους, να προσέλθουν σε διάλογο. Άλλοι, όμως, επέμεναν στην σκληρή γραμμή της προσέλευσης μεν σε διάλογο, αλλά με κλειστούς τους δρόμους. Πάντως, όπως έλεγαν, η Παρασκευή, με δεδομένη τη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό και τις υποχρεώσεις του κ. Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες, είναι «μια καλή μέρα» για να γίνει συνάντηση.

Δείτε τι δήλωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσης, απόψε:

