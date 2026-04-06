Tα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Τρικάλων για την περίοδο του Πάσχα

Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων ανακοίνωσε τα δρομολόγια για την περίοδο του Πάσχα, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Μεγάλη Παρασκευή 10/4

  • Θα εκτελεστούν δρομολόγια Κυριακής σε όλο το δίκτυο (Λάρισα, Καλαμπάκα ,Καρδίτσα,
    Ιωάννινα, Βόλου).
  • Τα δρομολόγια από και προς ΑΘΗΝΑ θα εκτελεστούν κανονικά.
  • Δεν θα εκτελεστεί : δρομολόγιο για Πάτρα 15:00 μ.μ.
  • Δεν θα εκτελεστεί : δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη 15:15 μ.μ. και από Θεσσαλονίκη 18:30
    μ.μ.
  • Θα εκτελεστεί : δρομολόγιο για Άρτα-Πρέβεζα 16:30 μ.μ.

Μεγάλο Σάββατο 11/4

  • Θα εκτελεστεί : δρομολόγιο προς Άρτα – Πρέβεζα στις 16:30 μ.μ.
  • Θα εκτελεστεί : δρομολόγιο προς Ιωάννινα στις 11:00 π.μ. και 15:00 μ.μ.
  • Δεν θα εκτελεστεί : δρομολόγιο Τρίκαλα-Αθήνα στις 19:00 μ.μ.
    Κυριακή του ΠΑΣΧΑ 12/4

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΑΘΗΝΑ : 18:00 μ.μ. & ΤΡΙΚΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 19:00 μ.μ.
Τρίκαλα–Καλαμπάκα : 16:00 & 21:15 και Καλαμπάκα-Τρίκαλα : 17:00 & 22:15
(δεν θα εκτελεστεί δρομολόγιο για κανέναν άλλο προορισμό)

Δευτέρα 13/4 (Δεύτερη ημέρα Πάσχα)

  • Θα εκτελεστούν δρομολόγια Κυριακής – Αργίας
  • Δεν θα εκτελεστεί : δρομολόγιο από & προς ΠΑΤΡΑ
  • Δεν θα εκτελεστεί : δρομολόγιο προς Ιωάννινα στις 15:00 μ.μ. & στις 18:00 μ.μ.
  • Θα εκτελεστεί : δρομολόγιο προς Ιωάννινα στις 15:30 μ.μ.
  • Θα εκτελεστεί : δρομολόγιο για Άρτα-Πρέβεζα στις 16:15 μ.μ.

Εκδώστε ηλεκτρονικά τα εισιτήριά σας από την ιστοσελίδα μας www.ktel-trikala.gr
Για πληροφορίες στο τηλ. 24310 73130 αποθήκη δεμάτων 24310 73136

