Tέμπη τρία χρόνια μετά – ημέρα μνήμης με συγκεντρώσεις σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία των Τεμπών και πολίτες κάθε ηλικίας αναμένεται να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Στα Τρίκαλα, στις 12 το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία, θα διεξαχθεί απεργιακή συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο σε συνεργασία με σωματεία και φορείς.

Στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελευθεροεπαγγελματίες, κ.α.

Ανάλογη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμπάκα, στις 8 το βράδυ, στο σταθμό του ΟΣΕ, καθώς η πόλη θρηνεί τα τρία κορίτσια της οικογένειας Πλακιά.

Σε κάλεσμά του ο Νίκος Πλακιάς αναφέρει: “Το φετινό κάλεσμα απευθύνεται σε όλο τον νομό μας άσχετα με τις εκδηλώσεις που θα γίνουν κάποια άλλη ώρα σε όλη την χώρα .

Εκεί θα είμαστε για τις 57 ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα. Χωρίς κομματικές ταυτότητες χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες χωρίς χρώματα και σημαίες”.

