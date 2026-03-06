Tέμπη: Κατάσχονται οι φωτογραφίες και τα βίντεο που τράβηξαν οι πραγματογνώμονες

Σε μια απρόσμενη και καθοριστική εξέλιξη στην εκδίκαση της υπόθεσης για τα «χαμένα βίντεο» από την τραγωδία στα Τέμπη, η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας διέταξε την άμεση κατάσχεση ψηφιακών πειστηρίων από τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες της βασικής δικογραφίας.

Η απόφαση ελήφθη σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, και αφορά το υλικό που κατέγραψαν οι ίδιοι με τα προσωπικά τους κινητά τηλέφωνα στον τόπο της τραγωδίας, λίγες μόλις ώρες μετά τη σύγκρουση.

Η αποκάλυψη έγινε κατά την εξέταση ενός εκ των δύο πραγματογνωμόνων, ο οποίος παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι διαθέτει βίντεο και φωτογραφίες από τις 4 τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου 2023, τα οποία ουδέποτε παραδόθηκαν στις δικαστικές αρχές.

Αν και ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το υλικό αυτό παρέμενε στο προσωπικό του αρχείο και δεν κρίθηκε απαραίτητο για την επίσημη πραγματογνωμοσύνη, οι συνήγοροι της κατηγορίας αντέδρασαν έντονα, ζητώντας την κατάσχεσή του.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα κατάσχεσης, υπογραμμίζοντας ότι οι πρωτογενείς αυτές εικόνες ενδέχεται να ρίξουν φως στο φλέγον ζήτημα του είδους του φορτίου που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η μη προσκόμιση των βίντεο και η επανεγγραφή δεδομένων στους σκληρούς δίσκους του ΟΣΕ έγιναν με σκοπό τη δυσχέρανση της ανάκρισης γύρω από το περιεχόμενο των βαγονιών.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου διέταξε την κατάσχεση των υπολογιστών και των σκληρών δίσκων των δύο πραγματογνωμόνων, όπου είναι αποθηκευμένο το επίμαχο υλικό. Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη διασταύρωση των στοιχείων, την ώρα που στη δίκη κατηγορούνται πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και εκπρόσωπος εταιρείας σεκιούριτι για αδικήματα όπως η υπεξαγωγή εγγράφων και η απείθεια.

Η δίκη συνεχίζεται σε κλίμα έντασης, με την πολιτική αγωγή να πιέζει για την άμεση εκτέλεση της κατάσχεσης, θεωρώντας ότι κάθε λεπτό που περνά θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αποδεικτικών στοιχείων που παρέμεναν «στο σκοτάδι» για τρία χρόνια.

Βασίλης Γκουζέλος (alfavita.gr)