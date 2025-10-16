Silver Alert για την εξαφάνιση 79χρονου στους Αγίους Θεοδώρους Καλαμπάκας

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 79χρονου από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Καλαμπάκας, ο οποίος εξαφανίστηκε πριν δύο ημέρες.

Ο Γεώργιος Σκρέκας, 79 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στους Αγίους Θεοδώρους Καλαμπάκας, Τρικάλων, το πρωί της 14/10/25.

Έχει μαύρα αραιά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,70-1,75μ και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη πλεκτή ζακέτα, μαύρο παντελόνι και μαύρα μοκασίνια.

Πάσχει από Άνοια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το πρωί της16/10/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.