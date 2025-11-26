O μόνιμος πληθυσμός του νομού Τρικάλων – Η αναλυτική καταγραφή

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών η καταγραφή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, Α και Β Βαθμού με τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021.
Η καταγραφή είναι εξαιρετικά λεπτομερής με την εικόνα της διοικητικής διάρθρωσης να διαμορφώνεται ως εξής: Πρώτα οι Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι 13 Περιφέρειες της χώρας., έπεται ο γεωγραφικός προσδιορισμός με τους Νομούς και στη συνέχεια οι Περιφερειακές Ενότητες, ταξινομημένες με αλφαβητική σειρά.
Στους ΟΤΑ Α Βαθμού αναγράφονται οι Δήμοι, οι επιμέρους Δημοτικές Ενότητες και, τέλος, οι Δημοτικές Κοινότητες.
Το βασικότερο στοιχείο που συνοδεύει κάθε διοικητική ενότητα – από την Περιφέρεια έως την πιο μικρή Δημοτική Κοινότητα – είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός, όπως αυτός επικυρώθηκε από την Απογραφή 2021.
(*) O μόνιμος πληθυσμός του νομού Τρικάλων ανέρχεται σε 122.081 κατοίκους, ενώ στο Δήμο Τρικκαίων ανέρχονται σε 78.605.
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(Έδρα: Τρίκαλα) 122.081
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Έδρα: Καλαμπάκα) 19.274
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 218
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 30
Δημοτική Κοινότητα Ανθούσης 10
Δημοτική Κοινότητα Καλλιρρόης 55
Δημοτική Κοινότητα Καταφύτου 42
Δημοτική Κοινότητα Κρανέας 62
Δημοτική Κοινότητα Πολυθέας 3
Δημοτική Κοινότητα Στεφανίου 0
Δημοτική Κοινότητα Χαλικίου 16
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 1.880
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής 1.217
Δημοτική Κοινότητα Θεοπέτρας 513
Δημοτική Κοινότητα Περιστέρας 150
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 11.492
Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας 8.573
Δημοτική Κοινότητα Αύρας 377
Δημοτική Κοινότητα Βλαχάβας 169
Δημοτική Κοινότητα Διάβας 648
Δημοτική Κοινότητα Καστρακίου 1.023
Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 164
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Κερασέας 137
Δημοτική Κοινότητα Ορθοβουνίου 66
Δημοτική Κοινότητα Σαρακήνας 335
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 652
Δημοτική Κοινότητα Αμαράντου 59
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοχωρίου 70
Δημοτική Κοινότητα Ελαφίου 176
Δημοτική Κοινότητα Καλομοίρας 169
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας 145
Δημοτική Κοινότητα Ματονερίου 33
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 1.197
Δημοτική Κοινότητα Αηδόνος 71
Δημοτική Κοινότητα Γλυκομηλέας 156
Δημοτική Κοινότητα Καλογριανής 83
Δημοτική Κοινότητα Κλεινού 328
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 77
Δημοτική Κοινότητα Χρυσομηλέας 482
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 612
Δημοτική Κοινότητα Κορυδαλλού 104
Δημοτική Κοινότητα Μαλακασίου 134
Δημοτική Κοινότητα Παναγίας 197
Δημοτική Κοινότητα Πεύκης 65
Δημοτική Κοινότητα Τρυγόνος 112
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 898
Δημοτική Κοινότητα Αχελινάδας 72
Δημοτική Κοινότητα Γερακαρίου 85
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας 32
Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου 89
Δημοτική Κοινότητα Κονισκού 96
Δημοτική Κοινότητα Λογγάς 114
Δημοτική Κοινότητα Μαυρελίου 117
Δημοτική Κοινότητα Φλαμπουρεσίου 100
Δημοτική Κοινότητα Φωτεινού 193
θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 2.325
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 97
Δημοτική Κοινότητα Αγιοφύλλου 348
Δημοτική Κοινότητα Αγναντιάς 310
Δημοτική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς 477
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδέας 130
Δημοτική Κοινότητα Γάβρου 148
Δημοτική Κοινότητα Κακοπλευρίου 309
Δημοτική Κοινότητα Οξυνείας 364
Δημοτική Κοινότητα Σκεπαρίου 14
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (Έδρα: Πύλη) 12.852
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ 1.200
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 20
Δημοτική Κοινότητα Αθαμανίας 27
Δημοτική Κοινότητα Βροντερού 67
Δημοτική Κοινότητα Γαρδικίου 134
Δημοτική Κοινότητα Δέσης 54
Δημοτική Κοινότητα Δροσοχωρίου 18
Δημοτική Κοινότητα Ελάτης 396
Δημοτική Κοινότητα Καλογήρων 144
Δημοτική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου 191
Δημοτική Κοινότητα Περτουλίου 102
Δημοτική Κοινότητα Πύρρας 47
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ 4.097
Δημοτική Κοινότητα Γόμφων 818
Δημοτική Κοινότητα Δροσερού 383
Δημοτική Κοινότητα Λυγαριάς 446
Δημοτική Κοινότητα Μουριάς 518
Δημοτική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου 946
Δημοτική Κοινότητα Πηγής 986
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 234
Δημοτική Κοινότητα Μυροφύλλου 234
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ 250
Δημοτική Κοινότητα Αρματολικού 113
Δημοτική Κοινότητα Κορυφής 60
Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας 34
Δημοτική Κοινότητα Παχτουρίου 43
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 2.897
Δημοτική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου 391
Δημοτική Κοινότητα Παραποτάμου 405
Δημοτική Κοινότητα Πιαλείας 640
Δημοτική Κοινότητα Φήκης 1.136
Δημοτική Κοινότητα Φιλύρας 325
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΕΩΝ 1.015
Δημοτική Κοινότητα Βαθυρρεύματος 54
Δημοτική Κοινότητα Βαλκάνου 59
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου 14
Δημοτική Κοινότητα Μεσοχώρας 179
Δημοτική Κοινότητα Μοσχοφύτου 41
Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεύκης 39
Δημοτική Κοινότητα Παραμέρου 14
Δημοτική Κοινότητα Πολυνερίου 70
Δημοτική Κοινότητα Στουρναραιίκων 545
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ 3.159
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνος 537
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου 69
Δημοτική Κοινότητα Κοτρωνίου 321
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς 102
Δημοτική Κοινότητα Πετροχωρίου 83
Δημοτική Κοινότητα Πύλης 1.792
Δημοτική Κοινότητα Ροποτού 255
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Έδρα: Τρίκαλα) 78.605
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2.452
Δημοτική Κοινότητα Λόγγου 303
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου 1.361
Δημοτική Κοινότητα Πατουλιάς 453
Δημοτική Κοινότητα Χρυσαυγής 335
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 1.956
Δημοτική Κοινότητα Βαλτινού 574
Δημοτική Κοινότητα Δενδροχωρίου 754
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ελάτης 320
Δημοτική Κοινότητα Φωτάδας 308
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ 1.894
Δημοτική Κοινότητα Γενεσίου 283
Δημοτική Κοινότητα Γοργογυρίου 474
Δημοτική Κοινότητα Ξυλοπαροίκου 240
Δημοτική Κοινότητα Πρίνου 486
Δημοτική Κοινότητα Προδρόμου 411
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2.345
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων 1.598
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 281
Δημοτική Κοινότητα Γλίνου 466
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.316
Δημοτική Κοινότητα Αγρελιάς 145
Δημοτική Κοινότητα Αρδανίου 324
Δημοτική Κοινότητα Ζηλευτής 387
Δημοτική Κοινότητα Κουμαριάς 0
Δημοτική Κοινότητα Κρηνίτσης 540
Δημοτική Κοινότητα Λιοπράσου 147
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπύργου 773
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 2.202
Δημοτική Κοινότητα Ελληνοκάστρου 81
Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου 514
Δημοτική Κοινότητα Ράξας 612
Δημοτική Κοινότητα Ριζώματος 790
Δημοτική Κοινότητα Σπαθάδων 205
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 62.064
Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων 62.064
θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 3.376
Δημοτική Κοινότητα Διαλεκτού 584
Δημοτική Κοινότητα Διποτάμου 376
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 777
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου 791
Δημοτική Κοινότητα Μεγάρχης 848
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Έδρα: Φαρκαδόνα) 11.350
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 4.178
Δημοτική Κοινότητα Οιχαλίας 2.115
Δημοτική Κοινότητα Γεωργανάδων 311
Δημοτική Κοινότητα Κλοκοτού 436
Δημοτική Κοινότητα Κρήνης 631
Δημοτική Κοινότητα Πετρωτού 685
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ 2.170
Δημοτική Κοινότητα Νομής 316
Δημοτική Κοινότητα Πετροπόρου 369
Δημοτική Κοινότητα Σερβωτών 396
Δημοτική Κοινότητα Ταξιαρχών 751
Δημοτική Κοινότητα Φανερωμένης 338
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 5.002
Δημοτική Κοινότητα Φαρκαδόνος 1.829
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 82
Δημοτική Κοινότητα Γριζάνου 1.192
Δημοτική Κοινότητα Διασέλλου 229
Δημοτική Κοινότητα Ζάρκου 957
Δημοτική Κοινότητα Κεραμιδίου 262
Δημοτική Κοινότητα Παναγίτσας 213
Δημοτική Κοινότητα Πηνειάδος 238
trikalaenimerosi.gr (Mε πληροφορίες από airetos.gr)