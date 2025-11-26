O μόνιμος πληθυσμός του νομού Τρικάλων – Η αναλυτική καταγραφή

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών η καταγραφή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, Α και Β Βαθμού με τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021.

Η καταγραφή είναι εξαιρετικά λεπτομερής με την εικόνα της διοικητικής διάρθρωσης να διαμορφώνεται ως εξής: Πρώτα οι Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι 13 Περιφέρειες της χώρας., έπεται ο γεωγραφικός προσδιορισμός με τους Νομούς και στη συνέχεια οι Περιφερειακές Ενότητες, ταξινομημένες με αλφαβητική σειρά.

Στους ΟΤΑ Α Βαθμού αναγράφονται οι Δήμοι, οι επιμέρους Δημοτικές Ενότητες και, τέλος, οι Δημοτικές Κοινότητες.

Το βασικότερο στοιχείο που συνοδεύει κάθε διοικητική ενότητα – από την Περιφέρεια έως την πιο μικρή Δημοτική Κοινότητα – είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός, όπως αυτός επικυρώθηκε από την Απογραφή 2021.

(*) O μόνιμος πληθυσμός του νομού Τρικάλων ανέρχεται σε 122.081 κατοίκους, ενώ στο Δήμο Τρικκαίων ανέρχονται σε 78.605.

ΦΕΚ-ΟΤΑ-Α-ΚΑΙ-Β-ΒΑΘΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(Έδρα: Τρίκαλα) 122.081

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Έδρα: Καλαμπάκα) 19.274

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 218

Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 30

Δημοτική Κοινότητα Ανθούσης 10

Δημοτική Κοινότητα Καλλιρρόης 55

Δημοτική Κοινότητα Καταφύτου 42

Δημοτική Κοινότητα Κρανέας 62

Δημοτική Κοινότητα Πολυθέας 3

Δημοτική Κοινότητα Στεφανίου 0

Δημοτική Κοινότητα Χαλικίου 16

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 1.880

Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής 1.217

Δημοτική Κοινότητα Θεοπέτρας 513

Δημοτική Κοινότητα Περιστέρας 150

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 11.492

Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας 8.573

Δημοτική Κοινότητα Αύρας 377

Δημοτική Κοινότητα Βλαχάβας 169

Δημοτική Κοινότητα Διάβας 648

Δημοτική Κοινότητα Καστρακίου 1.023

Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 164

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Κερασέας 137

Δημοτική Κοινότητα Ορθοβουνίου 66

Δημοτική Κοινότητα Σαρακήνας 335

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 652

Δημοτική Κοινότητα Αμαράντου 59

Δημοτική Κοινότητα Αμπελοχωρίου 70

Δημοτική Κοινότητα Ελαφίου 176

Δημοτική Κοινότητα Καλομοίρας 169

Δημοτική Κοινότητα Καστανέας 145

Δημοτική Κοινότητα Ματονερίου 33

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 1.197

Δημοτική Κοινότητα Αηδόνος 71

Δημοτική Κοινότητα Γλυκομηλέας 156

Δημοτική Κοινότητα Καλογριανής 83

Δημοτική Κοινότητα Κλεινού 328

Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 77

Δημοτική Κοινότητα Χρυσομηλέας 482

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 612

Δημοτική Κοινότητα Κορυδαλλού 104

Δημοτική Κοινότητα Μαλακασίου 134

Δημοτική Κοινότητα Παναγίας 197

Δημοτική Κοινότητα Πεύκης 65

Δημοτική Κοινότητα Τρυγόνος 112

η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 898

Δημοτική Κοινότητα Αχελινάδας 72

Δημοτική Κοινότητα Γερακαρίου 85

Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας 32

Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου 89

Δημοτική Κοινότητα Κονισκού 96

Δημοτική Κοινότητα Λογγάς 114

Δημοτική Κοινότητα Μαυρελίου 117

Δημοτική Κοινότητα Φλαμπουρεσίου 100

Δημοτική Κοινότητα Φωτεινού 193

θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 2.325

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 97

Δημοτική Κοινότητα Αγιοφύλλου 348

Δημοτική Κοινότητα Αγναντιάς 310

Δημοτική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς 477

Δημοτική Κοινότητα Αχλαδέας 130

Δημοτική Κοινότητα Γάβρου 148

Δημοτική Κοινότητα Κακοπλευρίου 309

Δημοτική Κοινότητα Οξυνείας 364

Δημοτική Κοινότητα Σκεπαρίου 14

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (Έδρα: Πύλη) 12.852

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ 1.200

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 20

Δημοτική Κοινότητα Αθαμανίας 27

Δημοτική Κοινότητα Βροντερού 67

Δημοτική Κοινότητα Γαρδικίου 134

Δημοτική Κοινότητα Δέσης 54

Δημοτική Κοινότητα Δροσοχωρίου 18

Δημοτική Κοινότητα Ελάτης 396

Δημοτική Κοινότητα Καλογήρων 144

Δημοτική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου 191

Δημοτική Κοινότητα Περτουλίου 102

Δημοτική Κοινότητα Πύρρας 47

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ 4.097

Δημοτική Κοινότητα Γόμφων 818

Δημοτική Κοινότητα Δροσερού 383

Δημοτική Κοινότητα Λυγαριάς 446

Δημοτική Κοινότητα Μουριάς 518

Δημοτική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου 946

Δημοτική Κοινότητα Πηγής 986

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 234

Δημοτική Κοινότητα Μυροφύλλου 234

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ 250

Δημοτική Κοινότητα Αρματολικού 113

Δημοτική Κοινότητα Κορυφής 60

Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας 34

Δημοτική Κοινότητα Παχτουρίου 43

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 2.897

Δημοτική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου 391

Δημοτική Κοινότητα Παραποτάμου 405

Δημοτική Κοινότητα Πιαλείας 640

Δημοτική Κοινότητα Φήκης 1.136

Δημοτική Κοινότητα Φιλύρας 325

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΕΩΝ 1.015

Δημοτική Κοινότητα Βαθυρρεύματος 54

Δημοτική Κοινότητα Βαλκάνου 59

Δημοτική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου 14

Δημοτική Κοινότητα Μεσοχώρας 179

Δημοτική Κοινότητα Μοσχοφύτου 41

Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεύκης 39

Δημοτική Κοινότητα Παραμέρου 14

Δημοτική Κοινότητα Πολυνερίου 70

Δημοτική Κοινότητα Στουρναραιίκων 545

η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ 3.159

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνος 537

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου 69

Δημοτική Κοινότητα Κοτρωνίου 321

Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς 102

Δημοτική Κοινότητα Πετροχωρίου 83

Δημοτική Κοινότητα Πύλης 1.792

Δημοτική Κοινότητα Ροποτού 255

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Έδρα: Τρίκαλα) 78.605

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2.452

Δημοτική Κοινότητα Λόγγου 303

Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου 1.361

Δημοτική Κοινότητα Πατουλιάς 453

Δημοτική Κοινότητα Χρυσαυγής 335

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 1.956

Δημοτική Κοινότητα Βαλτινού 574

Δημοτική Κοινότητα Δενδροχωρίου 754

Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ελάτης 320

Δημοτική Κοινότητα Φωτάδας 308

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ 1.894

Δημοτική Κοινότητα Γενεσίου 283

Δημοτική Κοινότητα Γοργογυρίου 474

Δημοτική Κοινότητα Ξυλοπαροίκου 240

Δημοτική Κοινότητα Πρίνου 486

Δημοτική Κοινότητα Προδρόμου 411

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2.345

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων 1.598

Δημοτική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 281

Δημοτική Κοινότητα Γλίνου 466

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.316

Δημοτική Κοινότητα Αγρελιάς 145

Δημοτική Κοινότητα Αρδανίου 324

Δημοτική Κοινότητα Ζηλευτής 387

Δημοτική Κοινότητα Κουμαριάς 0

Δημοτική Κοινότητα Κρηνίτσης 540

Δημοτική Κοινότητα Λιοπράσου 147

Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπύργου 773

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 2.202

Δημοτική Κοινότητα Ελληνοκάστρου 81

Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου 514

Δημοτική Κοινότητα Ράξας 612

Δημοτική Κοινότητα Ριζώματος 790

Δημοτική Κοινότητα Σπαθάδων 205

η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 62.064

Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων 62.064

θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 3.376

Δημοτική Κοινότητα Διαλεκτού 584

Δημοτική Κοινότητα Διποτάμου 376

Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 777

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου 791

Δημοτική Κοινότητα Μεγάρχης 848

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Έδρα: Φαρκαδόνα) 11.350

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 4.178

Δημοτική Κοινότητα Οιχαλίας 2.115

Δημοτική Κοινότητα Γεωργανάδων 311

Δημοτική Κοινότητα Κλοκοτού 436

Δημοτική Κοινότητα Κρήνης 631

Δημοτική Κοινότητα Πετρωτού 685

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ 2.170

Δημοτική Κοινότητα Νομής 316

Δημοτική Κοινότητα Πετροπόρου 369

Δημοτική Κοινότητα Σερβωτών 396

Δημοτική Κοινότητα Ταξιαρχών 751

Δημοτική Κοινότητα Φανερωμένης 338

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 5.002

Δημοτική Κοινότητα Φαρκαδόνος 1.829

Δημοτική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 82

Δημοτική Κοινότητα Γριζάνου 1.192

Δημοτική Κοινότητα Διασέλλου 229

Δημοτική Κοινότητα Ζάρκου 957

Δημοτική Κοινότητα Κεραμιδίου 262

Δημοτική Κοινότητα Παναγίτσας 213

Δημοτική Κοινότητα Πηνειάδος 238

trikalaenimerosi.gr (Mε πληροφορίες από airetos.gr)