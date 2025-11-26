Τοπικά

O μόνιμος πληθυσμός του νομού Τρικάλων – Η αναλυτική καταγραφή

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ  από το Υπουργείο Εσωτερικών η καταγραφή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, Α και Β Βαθμού με τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021.

Η καταγραφή είναι εξαιρετικά λεπτομερής με την εικόνα της διοικητικής διάρθρωσης να διαμορφώνεται ως εξής: Πρώτα οι Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι 13 Περιφέρειες της χώρας., έπεται  ο γεωγραφικός προσδιορισμός με τους Νομούς και στη συνέχεια οι Περιφερειακές Ενότητες, ταξινομημένες με αλφαβητική σειρά.

Στους ΟΤΑ Α Βαθμού  αναγράφονται οι Δήμοι, οι επιμέρους Δημοτικές Ενότητες και, τέλος, οι Δημοτικές Κοινότητες.

Το βασικότερο στοιχείο που συνοδεύει κάθε διοικητική ενότητα – από την Περιφέρεια έως την πιο μικρή Δημοτική Κοινότητα – είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός, όπως αυτός επικυρώθηκε από την Απογραφή 2021.

(*) O μόνιμος πληθυσμός του νομού Τρικάλων ανέρχεται σε 122.081 κατοίκους, ενώ στο Δήμο Τρικκαίων ανέρχονται σε 78.605.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(Έδρα: Τρίκαλα) 122.081

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Έδρα: Καλαμπάκα) 19.274

    α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 218

    Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 30

    Δημοτική Κοινότητα Ανθούσης 10

    Δημοτική Κοινότητα Καλλιρρόης 55

    Δημοτική Κοινότητα Καταφύτου 42

    Δημοτική Κοινότητα Κρανέας 62

    Δημοτική Κοινότητα Πολυθέας 3

    Δημοτική Κοινότητα Στεφανίου 0

    Δημοτική Κοινότητα Χαλικίου 16

    β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 1.880

    Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής 1.217

    Δημοτική Κοινότητα Θεοπέτρας 513

    Δημοτική Κοινότητα Περιστέρας 150

    γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 11.492

    Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας 8.573

    Δημοτική Κοινότητα Αύρας 377

    Δημοτική Κοινότητα Βλαχάβας 169

    Δημοτική Κοινότητα Διάβας 648

    Δημοτική Κοινότητα Καστρακίου 1.023

    Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 164

    Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Κερασέας 137

    Δημοτική Κοινότητα Ορθοβουνίου 66

    Δημοτική Κοινότητα Σαρακήνας 335

    δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 652

    Δημοτική Κοινότητα Αμαράντου 59

    Δημοτική Κοινότητα Αμπελοχωρίου 70

    Δημοτική Κοινότητα Ελαφίου 176

    Δημοτική Κοινότητα Καλομοίρας 169

    Δημοτική Κοινότητα Καστανέας 145

    Δημοτική Κοινότητα Ματονερίου 33

    ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 1.197

    Δημοτική Κοινότητα Αηδόνος 71

    Δημοτική Κοινότητα Γλυκομηλέας 156

    Δημοτική Κοινότητα Καλογριανής 83

    Δημοτική Κοινότητα Κλεινού 328

    Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 77

    Δημοτική Κοινότητα Χρυσομηλέας 482

    ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 612

    Δημοτική Κοινότητα Κορυδαλλού 104

    Δημοτική Κοινότητα Μαλακασίου 134

    Δημοτική Κοινότητα Παναγίας 197

    Δημοτική Κοινότητα Πεύκης 65

    Δημοτική Κοινότητα Τρυγόνος 112

    η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 898

    Δημοτική Κοινότητα Αχελινάδας 72

    Δημοτική Κοινότητα Γερακαρίου 85

    Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας 32

    Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου 89

    Δημοτική Κοινότητα Κονισκού 96

    Δημοτική Κοινότητα Λογγάς 114

    Δημοτική Κοινότητα Μαυρελίου 117

    Δημοτική Κοινότητα Φλαμπουρεσίου 100

    Δημοτική Κοινότητα Φωτεινού 193

    θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 2.325

    Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 97

    Δημοτική Κοινότητα Αγιοφύλλου 348

    Δημοτική Κοινότητα Αγναντιάς 310

    Δημοτική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς 477

    Δημοτική Κοινότητα Αχλαδέας 130

    Δημοτική Κοινότητα Γάβρου 148

    Δημοτική Κοινότητα Κακοπλευρίου 309

    Δημοτική Κοινότητα Οξυνείας 364

    Δημοτική Κοινότητα Σκεπαρίου 14

    ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (Έδρα: Πύλη) 12.852

      α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ 1.200

      Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου 20

      Δημοτική Κοινότητα Αθαμανίας 27

      Δημοτική Κοινότητα Βροντερού 67

      Δημοτική Κοινότητα Γαρδικίου 134

      Δημοτική Κοινότητα Δέσης 54

      Δημοτική Κοινότητα Δροσοχωρίου 18

      Δημοτική Κοινότητα Ελάτης 396

      Δημοτική Κοινότητα Καλογήρων 144

      Δημοτική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου 191

      Δημοτική Κοινότητα Περτουλίου 102

      Δημοτική Κοινότητα Πύρρας 47

      β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ 4.097

      Δημοτική Κοινότητα Γόμφων 818

      Δημοτική Κοινότητα Δροσερού 383

      Δημοτική Κοινότητα Λυγαριάς 446

      Δημοτική Κοινότητα Μουριάς 518

      Δημοτική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου 946

      Δημοτική Κοινότητα Πηγής 986

      γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 234

      Δημοτική Κοινότητα Μυροφύλλου 234

      δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ 250

      Δημοτική Κοινότητα Αρματολικού 113

      Δημοτική Κοινότητα Κορυφής 60

      Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας 34

      Δημοτική Κοινότητα Παχτουρίου 43

      ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ 2.897

      Δημοτική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου 391

      Δημοτική Κοινότητα Παραποτάμου 405

      Δημοτική Κοινότητα Πιαλείας 640

      Δημοτική Κοινότητα Φήκης 1.136

      Δημοτική Κοινότητα Φιλύρας 325

      ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΕΩΝ 1.015

      Δημοτική Κοινότητα Βαθυρρεύματος 54

      Δημοτική Κοινότητα Βαλκάνου 59

      Δημοτική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου 14

      Δημοτική Κοινότητα Μεσοχώρας 179

      Δημοτική Κοινότητα Μοσχοφύτου 41

      Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεύκης 39

      Δημοτική Κοινότητα Παραμέρου 14

      Δημοτική Κοινότητα Πολυνερίου 70

      Δημοτική Κοινότητα Στουρναραιίκων 545

      η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ 3.159

      Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνος 537

      Δημοτική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου 69

      Δημοτική Κοινότητα Κοτρωνίου 321

      Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς 102

      Δημοτική Κοινότητα Πετροχωρίου 83

      Δημοτική Κοινότητα Πύλης 1.792

      Δημοτική Κοινότητα Ροποτού 255

      ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Έδρα: Τρίκαλα) 78.605

        α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2.452

        Δημοτική Κοινότητα Λόγγου 303

        Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου 1.361

        Δημοτική Κοινότητα Πατουλιάς 453

        Δημοτική Κοινότητα Χρυσαυγής 335

        β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 1.956

        Δημοτική Κοινότητα Βαλτινού 574

        Δημοτική Κοινότητα Δενδροχωρίου 754

        Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ελάτης 320

        Δημοτική Κοινότητα Φωτάδας 308

        γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ 1.894

        Δημοτική Κοινότητα Γενεσίου 283

        Δημοτική Κοινότητα Γοργογυρίου 474

        Δημοτική Κοινότητα Ξυλοπαροίκου 240

        Δημοτική Κοινότητα Πρίνου 486

        Δημοτική Κοινότητα Προδρόμου 411

        δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ

        ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2.345

        Δημοτική Κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων 1.598

        Δημοτική Κοινότητα Αγίας Κυριακής 281

        Δημοτική Κοινότητα Γλίνου 466

        ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.316

        Δημοτική Κοινότητα Αγρελιάς 145

        Δημοτική Κοινότητα Αρδανίου 324

        Δημοτική Κοινότητα Ζηλευτής 387

        Δημοτική Κοινότητα Κουμαριάς 0

        Δημοτική Κοινότητα Κρηνίτσης 540

        Δημοτική Κοινότητα Λιοπράσου 147

        Δημοτική Κοινότητα Παλαιοπύργου 773

        ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 2.202

        Δημοτική Κοινότητα Ελληνοκάστρου 81

        Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου 514

        Δημοτική Κοινότητα Ράξας 612

        Δημοτική Κοινότητα Ριζώματος 790

        Δημοτική Κοινότητα Σπαθάδων 205

        η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 62.064

        Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων 62.064

        θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 3.376

        Δημοτική Κοινότητα Διαλεκτού 584

        Δημοτική Κοινότητα Διποτάμου 376

        Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου 777

        Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου 791

        Δημοτική Κοινότητα Μεγάρχης 848

        ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Έδρα: Φαρκαδόνα) 11.350

          α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 4.178

          Δημοτική Κοινότητα Οιχαλίας 2.115

          Δημοτική Κοινότητα Γεωργανάδων 311

          Δημοτική Κοινότητα Κλοκοτού 436

          Δημοτική Κοινότητα Κρήνης 631

          Δημοτική Κοινότητα Πετρωτού 685

          β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ 2.170

          Δημοτική Κοινότητα Νομής 316

          Δημοτική Κοινότητα Πετροπόρου 369

          Δημοτική Κοινότητα Σερβωτών 396

          Δημοτική Κοινότητα Ταξιαρχών 751

          Δημοτική Κοινότητα Φανερωμένης 338

          γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 5.002

          Δημοτική Κοινότητα Φαρκαδόνος 1.829

          Δημοτική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 82

          Δημοτική Κοινότητα Γριζάνου 1.192

          Δημοτική Κοινότητα Διασέλλου 229

          Δημοτική Κοινότητα Ζάρκου 957

          Δημοτική Κοινότητα Κεραμιδίου 262

          Δημοτική Κοινότητα Παναγίτσας 213

          Δημοτική Κοινότητα Πηνειάδος 238

