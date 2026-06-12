O ανταγωνισμός συγκράτησε τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Τι κοστίζει η μετάβαση σε Σκιάθο – Σποράδες

Παρά τις έντονες πιέσεις που εξακολουθεί να δέχεται ο κλάδος της ακτοπλοΐας από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για το φετινό καλοκαίρι παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές, ιδιαίτερα στις οικονομικές θέσεις. Η εικόνα αυτή αποδίδεται τόσο στον αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών όσο και στα μέτρα στήριξης που εφαρμόζει το υπουργείο Ναυτιλίας, προκειμένου να αποφευχθούν νέες επιβαρύνσεις για τους ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με τους φετινούς τιμοκαταλόγους, το απλό εισιτήριο επιβάτη –είτε αφορά κατάστρωμα είτε εσωτερικό σαλόνι– κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και με τη θερινή περίοδο του 2024, παρά το γεγονός ότι τα καύσιμα εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων.

Ειδικά για τις Σποράδες, οι τιμές στα δρομολόγια από τον Βόλο και τον Άγιο Κωνσταντίνο προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο παραμένουν χωρίς μεγάλες μεταβολές. Ενδεικτικά, το απλό εισιτήριο για Σκιάθο από το λιμάνι του Βόλου κυμαίνεται περίπου από 38 έως 45 ευρώ, ανάλογα με την εταιρεία και τον τύπο του πλοίου, ενώ για Σκόπελο και Αλόννησο οι τιμές διαμορφώνονται υψηλότερα, φτάνοντας ακόμη και τα 50-60 ευρώ στις ταχύπλοες συνδέσεις. Για μεταφορά Ι.Χ. προς Σκιάθο, το κόστος ξεκινά περίπου από τα 75-85 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τη γραμμή και το πλοίο.

Παράλληλα, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συνεχίζουν να προσφέρουν εκπτώσεις σε οικογένειες, φοιτητές και μόνιμους κατοίκους νησιών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν περιοριστεί τα προνόμια των προγραμμάτων πιστότητας, με τις εκπτώσεις συχνών ταξιδιωτών να μειώνονται ακόμη και στο 10% από 20% που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, πίσω από τη συγκράτηση των ναύλων, οι πιέσεις για τις εταιρείες είναι έντονες. Το κόστος των καυσίμων, που αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% των λειτουργικών δαπανών, έχει αυξηθεί αισθητά, με αρκετές μικρότερες επιχειρήσεις να εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλά περιθώρια κέρδους ή ακόμη και ζημιογόνα αποτελέσματα, όπως αποτυπώθηκε και στους οικονομικούς ισολογισμούς του 2025.

Στην προσπάθεια να αποτραπούν γενικευμένες αυξήσεις στα εισιτήρια, το υπουργείο Ναυτιλίας προχώρησε σε σειρά παρεμβάσεων. Μεταξύ άλλων, μειώθηκαν κατά 50% τα λιμενικά τέλη, ενώ δρομολογήθηκε και η καταβολή αποζημιώσεων προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Το ύψος αυτών των αποζημιώσεων υπολογίζεται στα 55 έως 57 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, συνεχίζεται η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου, μέσω του οποίου επιδοτείται μέρος του κόστους μετακίνησης κατοίκων και επιχειρήσεων των νησιών. Το πρόγραμμα για τις νησιωτικές επιχειρήσεις διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Παρότι η φετινή εικόνα θεωρείται θετική για τους επιβάτες, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Η πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις των επόμενων μηνών, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και των συναρμόδιων υπουργείων για πρόσθετα μέτρα στήριξης, ώστε να αποφευχθούν νέες αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσα στη σεζόν.

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr