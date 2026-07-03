Oρκίστηκαν οι νέοι λοχίες της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών – Παρών ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης

Μετά από τρία χρόνια σπουδών στη σχολή, μ’ ένα πρόγραμμα αυστηρά καθορισμένης και πειθαρχημένης ζωής, επίπονο αλλά και ενδιαφέρον, με υψηλού επιπέδου στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, εισήλθαν στις τάξεις του ένδοξου Ελληνικού Στρατού.

Στη μεγάλη ηρωική οικογένεια των μονίμων υπαξιωματικών, οι οποίοι ομολογουμένως αποτελούν το βασικό στυλοβάτη του Στρατού μας.

Ο λόγος για τους σπουδαστές, της 3ης τάξης της ΣΜΥ, οι οποίοι αποφοίτησαν και ορκίστηκαν το πρωί της Παρασκευής, ως μόνιμοι λοχίες. Στην τελετή παρέστησαν ο Θανάσης Δαβάκης, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας καθώς επίσης και ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος, Γεώργιος Κωστίδης.

Η ορκωμοσία των μονίμων λοχιών της τάξεως 2026 «Υποστράτηγος Δημήτριος Θεοδωράκης» τελέστηκε από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, εντός της σχολής, παρουσία των στρατιωτικών Αρχών, πολιτικών παραγόντων του νομού, εκπροσώπων φορέων της περιοχής και πλήθους συγγενικών προσώπων των αποφοίτων.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την διεξαγωγή Στρατιωτικής παρέλασης εντός των εγκαταστάσεων και προ των επισήμων.

trikalaenimerosi.gr (foto trikalanview.gr)