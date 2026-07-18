Oπαδοί της “Ελπίδας” (Καρυστιανού) συναντήθηκαν στα Τρίκαλα παρουσία στελεχών από την Αθήνα

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα με τη συμμετοχή της Μαρίας-Χριστίνας Μπακλαβά, μέλους και στελέχους του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», της Ζωής Αλεξανδροπούλου, Περιφερειακής Συντονίστριας, καθώς και μελών του Κινήματος από τον Νομό Τρικάλων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνεχιζόμενες συνέπειες που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Daniel, με τους συμμετέχοντες να επισημαίνουν την ανάγκη για ουσιαστική και ολοκληρωμένη αποκατάσταση των ζημιών, στήριξη των πληγέντων πολιτών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής απέναντι σε μελλοντικές φυσικές καταστροφές.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε επίσης η υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ποινική δίωξη δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από τον Νομό Τρικάλων. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη, με απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

trikalaenimerosi.gr (foto trikkipress.gr)