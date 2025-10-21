Oλοκληρώθηκε ο καθαρισμός της παλιάς κοίτης του Ληθαίου (φωτο)

Έργο σημαντικό για την αντιπλημμυρική προστασία ο καθαρισμός της παλιάς κοίτης του Ληθαίου ποταμού, ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Τρικκαίων.

Επρόκειτο για έργο που εντάχθηκε στη συνολική προσπάθεια βελτίωσης της προστασίας των Τρικάλων, καθώς ο Δήμος Τρικκαίων με παρεμβάσεις του επεδίωξε χρηματοδότηση για αποκαταστάσεις σε περιοχές που επλήγησαν από τον Daniel.

Το έργο είχε τον τίτλο «Άμεσες εργασίες καθαρισμού της στένωσης του υδάτινου στοιχείου του ΓΟΕΒ στην παλαιά κοίτη του Ληθαίου». Ηταν το Υποέργο 1 του συνολικού έργου «Άμεσες εργασίες για την διαχείριση κινδύνου από τα αποτελέσματα της καταστροφικής πλημμύρας Daniel στον Δήμο Τρικκαίων» (το άλλο υποέργο αφορά στην απομάκρυνση των μπαζών από γκρεμισμένα σπίτια).

Ηταν, μάλιστα, ενταγμένο στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025», με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και ποσό 196.099,19€ (με ΦΠΑ) και το υλοποίησε η εταιρεία «ΜΕΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ».