Δήμος Τρικκαίων: Oι χώροι στάθμευσης για τον Μύλο των Ξωτικών

Τα Τρίκαλα υποδέχονται δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Ειδικά το επόμενο διάστημα, η κίνηση αυξάνεται κατά πολύ, οπότε ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει για τους χώρους στάθμευσης και το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

Στόχος, το να εξυπηρετηθούν οι φίλες και φίλοι οδηγοί για το πού θα αφήσουν τα οχήματά τους. Ο Δήμος Τρικκαίων έχει μεριμνήσει για δωρεάν και επί πληρωμή θέσεις στάθμευσης, ενώ λειτουργεί και το.

Τα σημεία στάθμευσης και οι συντεταγμένες τους, είναι:

Α. ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ

Πάρκινγκ οδού Κανούτα (39°33’18″N 21°45’57″E) Πάρκινγκ Δικαστηρίων (υπόγειο) (39°33’20″N 21°46’18″E)

Η χρέωση είναι:



ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ

07:00 – 22:00

1,60 €/ώρα την πρώτη ώρα

0,80 €/30′ από την δεύτερη ώρα

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΩΡΕΑΝ

* Ημερήσια παραμονή 15€

Β. ΔΩΡΕΑΝ

Πρώην στρατόπεδο Παπαστάθη, γωνία των οδών Β. Τσιτσάνη και Κατσιμήδου (39°33’13″N 21°46’31″E) Περιοχή ΔΕΗ, γωνία των Στ. Γάτσιου και Σαρανταπόρου, όπισθεν Ε΄ ΚΑΠΗ (39°33’30″N 21°46’25″E) Γωνία των οδών Ζάππα και Αβέρωφ (39°33’13″N 21°46’18″E) Γωνία των οδών Θεμιστοκλέους και Φλέμινγκ (39°33’03″N 21°46’04″E) Φρούριο (39°33’27″N 21°45’43″E) Πάρκο Αη Γιώργη (39°32’36″N 21°47’12″E) Οπισθεν Μύλου των Ξωτικών, παραποταμίως (είσοδος από οδό Πυθαγόρα) (39°32’45″N 21°45’25″E )

Μετάβαση – αποχώρηση από το πάρκινγκ του Μύλου των Ξωτικών

Η μετάβαση των οχημάτων προς το πάρκινγκ πλησίον του Μύλου των Ξωτικών, θα γίνεται με είσοδο από την οδό Πύλης στην οδό Πυθαγόρα (μονόδρομος) έως τη συμβολή της με την οδό Λάμπρου Κατσώνη, κατόπιν στο δεξιό τμήμα αυτής με κίνηση προς την παραποτάμια οδό, την οποία θα ακολουθήσουν έως το πάρκινγκ. Σε όλη τη διαδρομή αρχής γενομένης από την οδό Πύλης και όπου απαιτείται θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης των οχημάτων προς διευκόλυνσή τους. Στο δε τμήμα της οδού Λάμπρου Κατσώνη από τη συμβολή του με την οδό Πυθαγόρα έως τη συμβολή του με την παραποτάμια οδό, θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης Ρ40, προκειμένου να διεξάγεται απρόσκοπτα η κυκλοφορία των οχημάτων.

2. Η αποχώρηση των οχημάτων από το πάρκινγκ, θα γίνεται με έξοδό τους:

– Προς τα Τρίκαλα ή την Καλαμπάκα, με δεξιά πορεία στην οδό Πυργετού έως τη συμβολή της με την οδό Αντιοχείας και ακολούθως με δεξιά πορεία προς τη γέφυρα του Πυργετού έως την οδό Μετεώρων.

– Προς την Πύλη, με αριστερή πορεία στην οδό Πυργετού έως τη συμβολή της με την οδό Λάμπρου Κατσώνη και ακολούθως έως την συμβολή της με την περιφερειακή οδό η οποία συμβάλλει με την οδό Πύλης στο ύψος της Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου.

Και στις δύο προαναφερθείσες διαδρομές αρχής γενομένης από την οδό Πυργετού και όπου απαιτείται θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης των οχημάτων, προς διευκόλυνσή τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης λειτουργεί για το κέντρο της πόλης, δημιουργώντας θέσεις στάθμευσης, εξυπηρετώντας την κίνηση οχημάτων.

Οι πολίτες καταβάλλουν το αντίτιμο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής novoville, διαθέσιμης για κινητά με λειτουργικό android και iOS.

Επίσης, αν δε διαθέτουν smartphone ή δεν επιθυμούν καταβολή μέσω εφαρμογής, απευθύνονται σε συμβεβλημένα περίπτερα & καταστήματα ψιλικών εντός των Τρικάλων.

Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι πληροφορίες (χρέωση, σημεία πώλησης εισιτηρίων, διάγραμμα χώρων στάθμευσης) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων, στη διεύθυνση https://trikalacity.gr/parking/

Θέσεις ΑμεΑ

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τα άτομα με αναπηρία. Εχουν δημιουργηθεί πάνω από 30 θέσεις στάθμευσης ανά την πόλη, σε διαφορετικά σημεία στο κέντρο και βρίσκονται στον σύνδεσμο

Σημ.: Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω έργων, μπορεί να εμφανίζονται αλλαγές στις θέσεις.

Ο Δήμος Τρικκαίων υπενθυμίζει ότι η τήρηση των κανόνων που επιβάλλει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και για τη στάθμευση (σεβασμός θέσεων ΑμεΑ, μη στάθμευση σε διάβαση πεζών, σε γωνίες δρόμων, σε σημεία διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ο σεβασμός της κίνησης των πεζών και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης) τηρούνται και ελέγχονται, τόσο από τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, όσο και από την Ελληνική Αστυνομία.

Λεωφορεία

Για τις θέσεις στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της πόλης ισχύουν οι υπάρχουσες εγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, με την προϋπόθεση ότι για τις ημέρες λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών θα ισχύσουν για ολιγόλεπτη στάθμευση (επιβίβαση αποβίβαση)., Πρόκειται συγκεκριμένα για

1. Τρεις (3) θέσεις επί της οδού Όθωνος, έναντι του Δεσποτικού

2. Δύο (2) θέσεις επί της οδού Στρ. Σαράφη, έμπροσθεν του αρχαιολογικού χώρου

3. Δύο (2) θέσεις επί της οδού Καλυψούς, παραποταμίως, πλησίον του Μουσείου Τσιτσάνη και Τεμένους Οσμάν Σαχ.

Επίσης για τις ημέρες λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών θα ισχύσουν για ολιγόλεπτη στάθμευση (επιβίβαση -αποβίβαση) τουριστικών λεωφορείων, οι στάσεις της αστικής συγκοινωνίας περιμετρικά της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και επί της οδού B. Τσιτσάνη στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, καθώς και οι στάσεις υπεραστικής συγκοινωνίας επί της οδού Όθωνος.

Ισχύει επίσης ως χώρος στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων:

1. Ο χώρος κάτω από την είσοδο του Φρουρίου

2. Η παρόδια στάθμευση επί της οδού Σ. Μαγειρία, στην περιοχή Αμπελάκια, από τη δεξιά πλευρά της οδού.

3. Ο υπαίθριος χώρος όπισθεν του Δημοτικού Σταδίου επί της οδού Κοσμά Αιτωλού.

4. Ο υπαίθριος χώρος έμπροσθεν του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Πληροφορίες δίνονται:

– στην ιστοσελίδα του Μύλου των Ξωτικών www.milosxotikon.gr

– στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr

– στον Μύλο των Ξωτικών 2431038890 (κάθε μέρα 10:00 – 22:00)

– στη Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη του Δήμου Τρικκαίων 2431020000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 21:45)

Από το γραφείο Τύπου