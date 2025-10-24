Oι επαγγελματίες των Τρικάλων ενημερώθηκαν για τους φορολογικούς ελέγχους

Με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή επαγγελματιών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ειδικά θέματα Φορολογικού Ελέγχου επιχειρήσεων», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν από κοινού το Επιμελητήριο Τρικάλων και η Ένωση Οικονομολόγων & Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Τρικάλων, ανταποκρινόμενοι στην αυξημένη ανάγκη των τοπικών επιχειρήσεων και των επιστημόνων για εξειδικευμένη πληροφόρηση γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις του φορολογικού πλαισίου.

Εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο διακεκριμένος κ. Γιώργος Κορομηλάς, λογιστής φοροτεχνικός και συγγραφέας φορολογικών βιβλίων, ο οποίος ανέλυσε μεθοδικά και εις βάθος κρίσιμα ζητήματα που άπτονται του φορολογικού ελέγχου. Στην ανάλυσή του, ο κ. Κορομηλάς έδωσε έμφαση σε πρακτικά παραδείγματα και σύγχρονες αλλαγές, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία για τη σωστή προετοιμασία των επιχειρήσεων έναντι των ελεγκτικών μηχανισμών.

Το ενδιαφέρον του κοινού υπήρξε αμείωτο, με πλήθος επιχειρηματιών, οικονομολόγων, φοροτεχνικών και δικηγόρων να παρακολουθούν την εκδήλωση, η οποία ολοκληρώθηκε με έναν γόνιμο κύκλο ερωτήσεων-απαντήσεων, όπου συζητήθηκαν ειδικές περιπτώσεις και προβληματισμοί των συμμετεχόντων.

Τόσο η διοίκηση του Επιμελητηρίου Τρικάλων όσο και η Ένωση Οικονομολόγων και Φοροτεχνικών εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανταπόκριση και την επιτυχία της πρωτοβουλίας, τονίζοντας τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τη διοργάνωση ποιοτικών εκδηλώσεων που ενισχύουν την επαγγελματική κατάρτιση και τη θωράκιση της τοπικής επιχειρηματικότητας.