Oι Δήμοι Τρικκαίων και Μετεώρων στην κορυφή της Ελλάδας σε καταγεγραμμένη δημοτική ακίνητη περιουσία – Τι έδειξε πανελλαδική έρευνα

Οι Δήμοι Μετεώρων και Τρικκαίων συγκαταλέγονται μεταξύ των δήμων με τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη δημοτική ακίνητη περιουσία στη χώρα, σύμφωνα με νέα ανάλυση της BluPeak Estate Analytics, η οποία αναδεικνύει την ανάγκη για πιο οργανωμένη και διαφανή διαχείριση των δημοτικών ακινήτων.

Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων του Κτηματολογίου, ο Δήμος Μετεώρων καταγράφει 9.849 εγγραφές, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πανελλαδικά, ενώ ο Δήμος Τρικκαίων διαθέτει 7.428 εγγραφές και βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των δήμων με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται επίσης οι Δήμοι Γρεβενών, Κιλκίς και Αγρινίου.

Η έρευνα καταγράφει συνολικά 389.556 εγγραφές που αφορούν δημοτική ακίνητη περιουσία στους 332 δήμους της χώρας. Από αυτές, 194.787 αντιστοιχούν σε μοναδικούς κωδικούς ακινήτων (ΚΑΕΚ), ενώ σχεδόν ισάριθμες αφορούν δικαιώματα επί των ακινήτων.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι δήμοι στη διαχείριση της περιουσίας τους. Συνολικά, 126 δήμοι διαθέτουν περισσότερες από 1.000 εγγραφές, ενώ 54 ξεπερνούν τις 2.500. Ένας τόσο μεγάλος όγκος δεδομένων καθιστά αναγκαία τη λειτουργία ολοκληρωμένων ψηφιακών μητρώων, καθώς η διαχείριση μέσω αποσπασματικών αρχείων ή διαφορετικών βάσεων δεδομένων δυσχεραίνει τον αποτελεσματικό έλεγχο.

Παράλληλα, η μελέτη επισημαίνει ότι δεν είναι μόνο ο αριθμός των ακινήτων που δημιουργεί προκλήσεις, αλλά και η ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων. Σε αρκετούς δήμους εντοπίζονται ελλείψεις ή αποκλίσεις ανάμεσα στα δεδομένα του Κτηματολογίου, του Ε9, των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και των τίτλων ιδιοκτησίας, γεγονός που δυσκολεύει την πλήρη αποτύπωση της δημοτικής περιουσίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το συμπέρασμα ότι μόνο περίπου ένα στα τέσσερα δημοτικά ακίνητα μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα. Το μεγαλύτερο μέρος είτε απαιτεί τεχνικές και νομικές διαδικασίες ωρίμανσης είτε παρουσιάζει εκκρεμότητες που δεν επιτρέπουν την άμεση αξιοποίησή του.

Σύμφωνα με τη BluPeak Estate Analytics, η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού μητρώου δημοτικής ακίνητης περιουσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για καλύτερη αξιοποίηση των δημοτικών ακινήτων, μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό πολιτικών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η στεγαστική κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της δημόσιας περιουσίας.

trikalaenimerosi.,gr, Θοδωρής Σταμούλης (*Με πληροροφίες από newmoney)