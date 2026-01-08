Oι αγρότες του Ε65 έστησαν μπλόκο στο Μουργκάνι αποκλείοντας τη διεύλευση των φορτηγών

Μεγάλο πλήγμα στο εμπόριο και στις επιχειρήσεις προκαλεί το μπλόκο που έστησαν στο Μουργκάνι σήμερα το μεσημέρι οι αγρότες των Τρικάλων. Τα τρακτέρ παρατάχτηκαν στο δρόμο και επιτρέπουν την κίνηση μόνο στα ΙΧ αυτοκίνητα.

Η απόφαση τους αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους για ολικό αποκλεισμό των δρόμων, όπως αποφασίστηκε στο πανελλαδικό συντονιστικό.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι τα μέτρα και οι εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν δεν καλύπτουν τα βασικά τους αιτήματα και δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

trikalaenimerosi.gr

Φωτο stagonnews.gr, Νικόλαος Γκιάτας (Μούρης)