Nύχτα έντασης με συμπλοκές νεαρών στο πάρκο Ματσόπουλου – Αναστάτωση και επέμβαση της Αστυνομίας

Ανησυχία προκαλούν τα συχνά περιστατικά συμπλοκών μεταξύ νεαρών στο Πάρκο Ματσόπουλου, έναν από τους πιο δημοφιλείς χώρους αναψυχής της πόλης.

Το βράδυ της Τρίτης μια πολυπληθή ομάδα νεαρών συγκεντρώθηκε στο χώρο και ακολούθησαν συμπλοκές και ένταση, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής.

Με την άφιξη των αστυνομικών οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους αποχώρησαν.

Το πάρκο αποτελεί καθημερινό σημείο συνάντησης για οικογένειες, αθλούμενους και νέους, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα προβληματικά φαινόμενα βίας και παραβατικής συμπεριφοράς.

Κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους για την επανάληψη τέτοιων περιστατικών, ζητώντας ενίσχυση της αστυνόμευσης και συχνότερη παρουσία αρμόδιων αρχών, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες.

trikalaenimerosi.gr