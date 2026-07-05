Nίκος Σακκάς: «Τα Τρίκαλα ζουν μία μεγάλη περίοδο σημαντικών έργων»

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η σχέση των δήμων με την κεντρική διοίκηση, τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στα Τρίκαλα, οι αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργεί η ολοκλήρωση του Ε65, αλλά και οι εξελίξεις γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, στο trikalaenimerosi.gr.

Ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, εκφράζει την άποψή του για τις αλλαγές που προωθούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναφέρεται στην ανάγκη ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων και επαρκούς χρηματοδότησης των δήμων, παρουσιάζει το εκτεταμένο πρόγραμμα έργων που υλοποιείται στην πόλη και εξηγεί γιατί θεωρεί ότι η ολοκλήρωση του Ε65 μπορεί να μετατρέψει τα Τρίκαλα σε ισχυρό αναπτυξιακό και διαμετακομιστικό κόμβο. Παράλληλα, τοποθετείται για το μέλλον της ΠΑΔΥΘ και τη θέση του Δήμου Τρικκαίων στον νέο φορέα διαχείρισης απορριμμάτων της Θεσσαλίας.

Συνέντευξη στον Θοδωρή Σταμούλη:

Πιστεύετε ότι ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι στο σωστό «δρόμο»; Θα λύσει προβλήματα ή θα δημιουργήσει νέα;

Απ. Κάθε μεταρρύθμιση που στοχεύει στην ουσία της λειτουργίας των Δήμων, είναι θετική. Ειδικά όταν η συγκεκριμένη προήλθε από τη γενικότερη συνεργασία με την ΚΕΔΕ, που ήδη από το συνέδριο της Ρόδου είχε θέσει αιτήματα και είχε προβάλει θέσεις, εμπεριέχει πλήθος θετικών στοιχείων. Και μόνο η κωδικοποίηση της αχανούς νομοθεσίας, η προσπάθεια εκσυγχρονισμού στοιχείων της λειτουργίας των Δήμων, οι ειδικότερες αναφορές σε ζητήματα οικονομικής φύσης, βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση. Φυσικά, υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται αποσαφήνιση, που πρέπει να οριοθετηθούν ακριβέστερα για να μην υπάρχουν κενά και ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε ως Δήμοι και κεντρική κυβέρνηση, με κυρίαρχο το οικονομικό.

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επίδραση των δήμων στην τοπική κοινωνία τα επόμενα χρόνια; Πολλοί υποστηρίζουν ότι αφαιρούνται αρμοδιότητες από την τοπική αυτοδιοίκηση και περνούν στην κυβέρνηση.

Απ. Η σχέση κεντρικής διοίκησης και Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Οπως ξεκάθαρη πρέπει να είναι και η σχέση ανάμεσα στους δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης. Τα τελευταία 20 χρόνια, πάρα πολλές αρμοδιότητες έχουν δοθεί στους Δήμους, χωρίς αντίστοιχη χρηματοδότηση. Κάποιες αρμοδιότητες, όντως φεύγουν από τους Δήμους προς την κεντρική κυβέρνηση και η ΚΕΔΕ έχει ήδη τοποθετηθεί σχετικά, κατά περίπτωση. Πιστεύω ότι οι Δήμοι, ως ο κοντινότερος στον πολίτη θεσμός, μπορεί – και πρέπει – να αναλάβει τον πραγματικό του ρόλο. Αυτό ήδη συμβαίνει, με σωστή αιτιολόγηση των διαφωνιών σε διάφορα ζητήματα, προκειμένου να βρίσκεται η καλύτερη λύση, όπως στις Πολεοδομίες, στο τέλος ταφής κ.α.

Ποια μεγάλα έργα είναι σε εξέλιξη και ποια περιμένουμε το επόμενο διάστημα στα Τρίκαλα;

Τα Τρίκαλα ζουν μια μεγάλη περίοδο μεγάλων έργων. Αλλάζει η πόλη, εκσυγχρονίζεται και αποκτά νέα εικόνα, ταιριαστή με τον 21ο αιώνα.

Ολοκληρώσαμε

την κεντρική πλατεία,

την ανάπλαση στις όχθες του Ληθαίου με ποδηλατόδρομο 2,5 χλμ. και με άπλετο χώρο για πεζούς,

το skate park (το μοναδικό εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης)

Εγκαινιάσαμε

το Μουσείο Τσιτσάνη,

το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ράξας – Σωτήρας, δωρεά των Γιώργου Φαγκρίδα και Ανδρούλας Φαγκρίδα – Παυλίδου,

την πλατεία Στέργιου και Ζωής Σαράντη, δωρεά των Ελληνικών Γαλακτοκομείων, για τα 40 χρόνια της ΤΥΡΑΣ

το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο, δωρεά της Coca Cola στην Ελλάδα

Εγκαινιάζουμε σε λίγες ημέρες το δεύτερο Κολυμβητήριο των Τρικάλων

Παραδώσαμε υποέργα του Στρατηγικού πλάνου Εξυπνης Πόλης (restart mAI city), όπως

έξυπνες διαβάσεις με σύγχρονους σηματοδότες με μετεωρολογικούς σταθμούς

ηλεκτρικά οχήματα για το “Βοήθεια στο Σπίτι”

βυθιζόμενους κάδους

συστήματα λειτουργίας του Δήμου

Συνεχίζουμε

Συνεχίζουμε παρεμβάσεις για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες Πόλεις της Ευρώπης, όπως το ΚΕΠ Ενέργειας, την Ενεργειακή Κοινότητα Τρικάλων, το Κλιματικό Συμβόλαιο της πόλης

το μεγάλο αυτό έργο ψηφιακής μετάβασης, των 10 δράσεων – τομέων, των 72 υποέργων, των 48 συστημάτων

το άκρως απαραίτητο για την υγεία μας έργο, τη πλήρους ανακατασκευής ολόκληρου του υπόγειου δικτύου ύδρευσης

πλήθος αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων σε γειτονιές και συνοικίες

τον νέο βιολογικό καθαρισμό στα Μ. Καλύβια

το “Πράσινο Σημείο”

ασφαλτοστρώσεις, πέραν των 32 που έχουμε ήδη ολοκληρώσει

παρεμβάσεις για έργα αποκατάστασης μετά τον Daniel σε δρόμους, υποδομές, κανάλια κ.α., με συνέχιση όλων των διαδικασιών για ενίσχυση των πληγέντων κατοίκων

το εμβληματικό έργο της πλήρους αναμόρφωσης του λόφου του Προφήτη Ηλία με το Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας

την αγροτική οδοποιία

το πρωτότυπο έργο για ηλεκτρονική καινοτομία στην άρδευση των δημοτικών γεωτρήσεων

την πλήρη συντήρηση 13 γεφυρών, την κατασκευή 3 πεζογεφυρών, έχοντας ήδη διαμορφώσει και πολιτιστικό αφήγημα

το εξαιρετικά σημαντικό για τα απορρίμματα και το περιβάλλον έργο της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Παραδίδουμε σύντομα

το Μουσείο Τρικαλινών Δημιουργών

το Διαδραστικό Μουσείο Τεχνολογίας

τη νέα Δημοτική Πινακοθήκη

τον νέο χώρο – βιβλιοθήκη μουσικής

Ξεκινούμε

την αναμόρφωση του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων “Χρήστος Παπανικολάου – Σοφία Σακοράφα” με νέο χλοοτάπητα

το μεγαλύτερο έργο που έγινε ποτέ στον νομό Τρικάλων, την άρδευση σχεδόν όλου του αγροτικού μας τομέα με 65 εκ. €

τη νέα πλατεία Εθνικής Αντίστασης

να αξιοποιούμε τη νέα δωρεά για την πλατεία Μητροπάνου στην Αγία Μονή

τρία νέα τμήματα σε βρεφικούς σταθμούς

Σημειώνω, ότι δεν έχω αναφερθεί στο εξαιρετικά πλούσιο και σημαντικό έργο στήριξης της κοινωνίας με το Κέντρο Κοινότητας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, το Κέντρο Μεταναστών, το Κοινωνικό Εστιατόριο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, τα 2 παραρτήματα Ρομά, τη συνεχή υλοποίηση δεκάδων ευρωπαϊκών προγραμμάτων από την e-trikala AE, την ενίσχυση των αδελφοποιήσεων, τις συνεχείς παρεμβάσεις για έργα στα χωριά, στα γήπεδα, στα σχολεία, την ψήφιση νέων Κανονισμών Πρασίνου και Καθαριότητας. Και, φυσικά, κορωνίδα όλων, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας, ο Μύλος των Ξωτικών, που έφερε τα Τρίκαλα στο επίκεντρο του χειμερινού τουρισμού, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και βαλκανικών χωρών.

H ολοκλήρωση του Ε65 μπορεί να δώσει νέα αναπτυξιακή και τουριστική τροχιά στο δήμο;

Απεριόριστη. Η ευκολία πρόσβασης εμπορευμάτων και επισκεπτών, σε μια πόλη που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της χώρας, με ίση σχεδόν απόσταση από Ορεστιάδα και Πύλο, είναι αδιαμφισβήτητη. Κάθε χρόνο βλέπουμε πως η ταχύτητα στην επισκεψιμότητα καθιστά την πόλη, προορισμό όλον τον χρόνο. Δεκάδες σχολικές εκδρομές, πλήθος εκδρομών από συλλόγους και φορείς, εντάσσουν την πόλη σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο στο πρόγραμμά τους. Φιλοξενούμε (προτιμώ τον όρο φιλοξενούμενος από τον όρο τουρίστας) πλήθος επισκεπτών, ανοιγόμαστε στην κοινωνία και σύντομα θα έχουμε νέα και για τα Τρίκαλα ως πολιτιστικό πόλο. Πλέον ο ορίζοντας μεγαλώνει και με δεδομένες τις συνεχείς αλλαγές στην αυτοκίνηση και τις εμπορευματικές μεταφορές, τα Τρίκαλα είναι η πόλη που μπορεί να καταστεί κέντρο logistics, όπως ήδη κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες έχουν πράξει.

Κύριε δήμαρχε τα Τρίκαλα και η Δυτική Θεσσαλία δημιούργησαν την ΠΑΔΥΘ, μια μονάδα πρότυπο στη διαχείριση των απορριμμάτων. Τι συνέβη και ο Δήμος Τρικκαίων βρίσκεται πλέον εκτός του νέου ενιαίου φορέα των απορριμμάτων στη Θεσσαλία;

Τα Τρίκαλα είναι πάντα στο επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα απορρίμματα. Θυμίζω:

ο Δήμος Τρικκαίων είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος μετοχών στον νέο φορέα. Το ότι δεν μετέχουμε στη διοίκηση του ΦοΔΣΑ είναι επιλογή μας

τα 35 εκατομμύρια ευρώ του μοναδικού για τη Θεσσαλία έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

την πλήρη συνεργασία 10 (μέχρι πρότινος) δημάρχων της δυτικής Θεσσαλίας, για όλα τα θέματα, όπως η κατανομή κάδων ανά Δήμο, η λειτουργία ΣΜΑ, το ελάχιστο κόστος τόνου απορρίμματος ανά κάτοικο, την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων – οχημάτων, την εκπαίδευση προσωπικού, την ενίσχυση των τοπικών κοινωνικών, την κερδοφορία (πρωτοφανές, μια διαδημοτική επιχείρηση να λειτουργεί τόσο υποδειγματικά) και αναρίθμητα άλλα θετικά. Ολα, προέρχονται από τη διορατικότητα και αποφασιστικότητα των προηγούμενων από εμένα συναδέλφων, πριν 25 χρόνια, που είδαν μπροστά, τόλμησαν, συνασπίστηκαν και συνεργάστηκαν. Ξεπέρασαν εμπόδια, δημιούργησαν μια πραγματικά μεγάλη σε κοινωνικό αντίκτυπο και οικονομικά αποτελέσματα διαδημοτική εταιρεία, με πρώτιστο μέλημά της, το περιβάλλον. Η ΠΑΔΥΘ εμφύσησε κουλτούρα στους πολίτες, να φροντίζουν λίγο περισσότερο τη γειτονιά τους, την πόλη τους, το χωριό τους. Αυτό το τεράστιο κέρδος δεν μπορεί να ξεχαστεί.

Για τα γεγονότα του 2025 οφείλουν να απαντήσουν στους πολίτες της δυτικής Θεσσαλίας, όσοι τα εμπνεύστηκαν, τα δημιούργησαν και τα υλοποίησαν με τον τρόπο τους.-

trikalaenimerosi.gr