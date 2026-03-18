Nέος κύκλος ενίσχυσης πλημμυροπαθών στη Θεσσαλία – Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport για τη β’ φάση του δεύτερου κύκλου ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023 στη Θεσσαλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η πλατφόρμα λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ και αφορά την υποβολή αιτήσεων για τον β’ κύκλο ενίσχυσης επιχειρήσεων που υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των πλημμυρών. Η διαδικασία καλύπτει περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν έντονα από τα φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023.

Τα πέντε υπο-σχήματα ενίσχυσης

Το σχήμα ενίσχυσης για τη Θεσσαλία περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά υπο-σχήματα:

α) Επιχειρήσεις –πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων– με έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους Παλαμά και Φαρκαδόνας, που επλήγησαν έντονα από τις πλημμύρες. Οι σχετικοί ΚΑΔ προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 61448/12.08.2024 (Β΄4701).

β) Επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα σε πληγείσες περιοχές, λόγω μη ασφαλούς πρόσβασης και ακαταλληλότητας των υδάτων, με τους ΚΑΔ και τις περιοχές να αναφέρονται στην ίδια ΚΥΑ.

γ) Επιχειρήσεις μεταφοράς επιβατών σε περιοχές που επλήγησαν για τους ίδιους λόγους, όπως καθορίζονται στην αρχική ΚΥΑ.

δ) Επιχειρήσεις του τομέα των καταλυμάτων, σε περιοχές όπου η ακαταλληλότητα των υδάτων επηρέασε τη λειτουργία τους.

ε) Επιχειρήσεις στους τομείς της αλιείας και της εμπορίας αλιευμάτων, που επλήγησαν λόγω των επιπτώσεων στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλίας.

Η διαδικασία και οι όροι ενίσχυσης

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, η α’ φάση της διαδικασίας ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2025 και αφορούσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις. Η β’ φάση, που ξεκίνησε σήμερα, αφορά την τελική αίτηση ενίσχυσης, περιλαμβάνοντας τις προϋποθέσεις υπαγωγής, τη μεθοδολογία υπολογισμού και την ένταση της ενίσχυσης, καθώς και τη διαδικασία υποβολής και χορήγησης.

Η ενίσχυση παρέχεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει αντίστοιχη στήριξη στον πρώτο κύκλο (13 Αυγούστου – 27 Σεπτεμβρίου 2024) και έχουν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την πρώτη φάση του δεύτερου κύκλου τον Δεκέμβριο 2025.

Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών, τηρώντας τα ανώτατα όρια ενισχύσεων ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πλατφόρμα myBusinessSupport θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων έως τις 30 Μαρτίου 2026.

«Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, συνεχίζει έμπρακτα τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν έντονα από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.