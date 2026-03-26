Nέα στέγη πολιτισμού για 4 σπουδαίους λαϊκούς δημιουργούς – Σε λειτουργία τους επόμενους μήνες

Μια νέα στέγη πολιτισμού, με διαδραστικό χαρακτήρα, βρίσκεται στην τελική ευθεία και εντός των επομένων μηνών, θα στεγάζονται ψηφιακές κατά βάση συλλογές για 4 μεγάλους τρικαλινούς λαϊκούς δημιουργούς: Απόστολο Καλδάρα, Κώστα Βίρβο, Χρήστο Κολοκοτρώνη και Γιώργο Σαμολαδά. Υπενθυμίζεται ότι υφίστανται και λειτουργούν ήδη, το Μουσείο Τσιτσάνη και η «Γωνιά Μητροπάνου», συμπληρώνοντας ένα παζλ σύγχρονων χώρων, αφιερωμένων στους στυλοβάτες του λαϊκού τραγουδιού, στη γενέτειρά του.

Η νέα στέγη είναι το «Σπίτι Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών» στο Βαρούσι στα Τρίκαλα, στο γνωστό Αρχοντικό Κυρνάσιου (οικία Μάντζαρη), για το οποίο ο δήμος Τρικκαίων από το 2016 ξεκίνησε τις συντονισμένες προσπάθειες και ολοκλήρωσε τη σχετική μελέτη, εξασφαλίζοντας παράλληλα 913.900 ευρώ από το Ταμείο Συνοχής.

Σε ένα κομβικό σημείο, στην οδό Κώστα Βίρβου, οι παραπάνω τρικαλινοί δημιουργοί «αποκτούν» μουσική, πολιτιστική στέγη. Θα «παρουσιάζονται» στους επισκέπτες/τριες των Τρικάλων μέσω της τεχνολογίας. Έτσι, σε συνδυασμό με το Μουσείο Τσιτσάνη (μόλις 1 χλμ. πιο μακριά), και τη «Γωνιά Μητροπάνου», στη συνοικία Αγίας Μονής, αναδεικνύεται ο ρόλος και η προσφορά των Τρικάλων, ως πρωτεύουσας του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Το ετοιμαζόμενο νέο ψηφιακό μουσείο των Τρικάλων, το «Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών», σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, το επόμενο διάστημα θα ανοίξει και επισήμως τις πύλες του για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, και ειδικά για τους λάτρεις της λαϊκής μουσικής.

Το παλιό αρχοντικό του 19ου αιώνα (χτίστηκε το 1896) μεταμορφώθηκε στο πρώτο πανευρωπαϊκώς παθητικό κτήριο, που ανακατασκευάστηκε όντας διατηρητέο, σε ψηφιακό μουσείο για 4 δημιουργούς της λαϊκής μας μουσικής. Μεταξύ άλλων θα δημιουργηθούν τρισδιάστατες αναπαραστάσεις πραγματικών χώρων, με πρωταγωνιστές τους καλλιτέχνες, για να δοθεί η ατμόσφαιρα της κάθε εποχής, σε συνθήκες ρεαλισμού και ανάλογης ατμόσφαιρας.

Η ενέργεια θα εκτυλίσσεται σε σύντομης διάρκειας σενάρια με κεντρικό άξονα επιλεγμένα έργα των δημιουργών. Στο τέλος της εικονικής περιήγησης στο χώρο, ο επισκέπτης θα μπορεί, αντί για το γνωστό βιβλίο εντυπώσεων, να χρησιμοποιήσει μία διαδραστική οθόνη αφής. Με αυτή και με ένα εικονικό πεντάγραμμο που θα «ανοίγει» εικόνες του χώρου, οι εντυπώσεις θα καταγράφονται ως μουσική σύνθεση. Έτσι κάθε επισκέπτης θα έχει δημιουργήσει το δικό του μουσικό αποτύπωμα μετά την επίσκεψή του.

Ο χώρος προβλέπεται να λειτουργήσει με:

1. Συλλογή μουσικού υλικού, ψηφιοποίηση και επεξεργασία του

2. Μουσικό λαβύρινθο

3. Timeline Radio

4. Διαδραστικό JukeBox

5. Ψηφιακή 3D Ανασύνθεση Σκηνής

6. «Πόσο Καλλιτέχνης Είσαι;»

7. Ηχητικό / μουσικό βιβλίο ευχαριστιών.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Νίκος Σακκάς τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: Στα Τρίκαλα γεννήθηκαν οι μεγαλύτεροι δημιουργοί του λαϊκού μας τραγουδιού. Ο Δήμος Τρικκαίων, μετά το Μουσείο Τσιτσάνη και τη Γωνιά Μητροπάνου, κατασκευάζει το «Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών» που θα λειτουργεί σχεδόν πλήρως ως ψηφιακό Μουσείο, με σημαντικές πρωτοτυπίες. Παράλληλα, είναι το πρώτο στην Ευρώπη διατηρητέο κτίσμα που ανακατασκευάστηκε ως παθητικό κτήριο. Ο Δήμος Τρικκαίων παρουσιάζει με αυτά τα μουσεία, τον πλούτο των μεγάλων τρικαλινών δημιουργών, δίνοντας βαρύτητα στα όσα προσέφεραν στο λαϊκό τραγούδι και στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Οι επισκέπτες θα μπορούν να αξιοποιούν την τεχνολογία και να βιώνουν μουσικές εμπειρίες με συντροφιά τις αγαπημένες μελωδίες».

Αποστόλης Ζώης (ΑΠΕ-ΜΠΕ)