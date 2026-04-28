Nέα πτέρυγα 25 κλινών στο Γηροκομείο Μεγάλων Καλυβίων με πρωτοβουλία της Περιφέρειας

Η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, σε ανακοίνωσή της εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο ενός έργου υψηλής κοινωνικής σημασίας, που αφορά την ανέγερση νέας πτέρυγας στο υπάρχον Εκκλησιαστικό Γηροκομείο «ο Άγιος Νικόλαος» που βρίσκεται στα Μεγάλα Καλύβια.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμ. Αλέξιος Κανίνας εκπροσωπώντας τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κκ Χρυσόστομο, συμμετείχε στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, την Χωρική Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή καθώς και με υπηρεσιακά Στελέχη και Συνεργάτες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν η μελέτη και τα αρχιτεκτονικά σχέδια της νέας πτέρυγας του Γηροκομείου.

Η νέα δομή, δυναμικότητας 25 κλινών, αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας προς τους ηλικιωμένους, καλύπτοντας αυξημένες κοινωνικές ανάγκες και ενισχύοντας το πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Το εγχείρημα αυτό αποτελεί μια πρωτοβουλία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και προσωπικά τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα, με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, που αναδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία της Περιφερειακής Αρχής σε ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην άψογη, εποικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στη διαρκή στήριξη της Χωρικής Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρύσας Ντιντή, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση και υλοποίηση του έργου.

Η Ιερά Μητρόπολη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή και την έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο.