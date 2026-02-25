MOΔ Τρικάλων: Ποινή 4 ετών σε πυροσβέστη για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Ποινή φυλάκισης 4 ετών επιβλήθηκε στον 42χρονο πυροσβέστη που συνελήφθη τον Αύγουστο του 2022 σε νησί των Σποράδων για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας σοκάροντας το πανελλήνιο.

Η δίκη συνεχίστηκε χθες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Τρικάλων με την απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας με τη μια κόρη της συντρόφου του ηλικίας τότε κάτω των 12 ετών.

Συνοδεύτηκε από μεγάλη αναστάτωση καθώς ακούγοντας την απόφαση ο πατέρας του κατηγορουμένου κατέρρευσε μέσα στο δικαστήριο και απομακρύνθηκε από την αίθουσα με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ.

Η απόφαση ενοχής ελήφθη κατά πλειοψηφία με δύο ένορκους να επιφυλάσσονται.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τις αρχές μετά από καταγγελία της συντρόφου του με την οποία ζούσαν μαζί με τα δύο παιδιά της.

Ένα βράδυ που γύρισε σπίτι σε κατάσταση μέθης η καταγγέλλουσα έψαξε το κινητό του τηλέφωνο μετά από καβγά και βρήκε τις φωτογραφίες με το ένα κοριτσάκι της.

Σοκαρισμένη απευθύνθηκε στις αρχές και οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες.

Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι η σύντροφός του ήθελε να τον εκδικηθεί, επισημαίνοντας ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα και καταστράφηκε η ζωή του.

Ο 42χρονος καταδικάστηκε για τις 9 φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο με τον φακό να εστιάζει σε επίμαχα σημεία στην ανήλικη κόρη της συντρόφου του.

Κρίθηκε ένοχος υπό την επιβαρυντική περίσταση ότι η ανήλικη που απεικονιζόταν στις φωτογραφίες ήταν κάτω των 12 ετών αλλά και πρόσωπο που του το είχαν εμπιστευθεί.

Για την κατηγορία της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος του για τις υπόλοιπες φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο κρίθηκε αθώος, καθώς πραγματογνώμονας απέδειξε ότι τα ανήλικα άτομα που απεικονίζονται σε αυτές υποδύονται ενήλικες γνωστές πορνοστάρ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτά τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς που επέδειξε μετά την πράξη ο πυροσβέστης, ενώ απέρριψε κάθε αίτημα για μετατροπή της ποινής σε χρηματική ή κοινωφελή εργασία.

Χορήγησε ωστόσο τη δυνατότητα η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη με τους όρους να μην πλησιάζει τα δύο κορίτσια της συντρόφου του στη Σκιάθο και να παρακολουθεί πρόγραμμα ψυχικής υποστήριξης τουλάχιστον μία φορά τον μήνα σε δημόσια ή ιδιωτικό φορέα.

Επισημαίνεται ότι ο 42χρονος μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και την απολογία του στον ανακριτή είχε προφυλακιστεί για διάστημα περίπου 7 μηνών.

Μετά τη δίκη άσκησε έφεση και θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό.

Δικηγόρος πολιτικής αγωγής ήταν ο Γιάννης Μηλίνης, ενώ υπεράσπισης η Κυριακή Πακιρτζίδου.

Κατερίνα Μαρούγκα (taxydromos.gr)