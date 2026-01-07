Mπλόκο Νίκαιας: Κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμών και πανελλαδική το σαββατοκύριακο

Εμμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους οι αγροτοσυνδικαλιστές στη Νίκαια της Λάρισας, καθώς στη συνέλευση που θα γίνει σε λίγη ώρα στο μπλόκο, εισηγούνται να προχωρήσουν από αύριο στους αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων σε παρακαμπτηρίους δρόμους, ενώ προτείνουν να γίνει νέα πανελλαδική διάσκεψη το σαββατοκύριακο για να καθοριστεί η στάση τους στη συνέχεια.

Στο ίδιο κλίμα κινούνται οι αγροτοσυνδικαλιστές και στην Καρδίτσα (Ε- 65). Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν τρακτέρ προς τον Μπράλο, αλλά και προς το Μουργκάνι ώστε να αποκλειστεί ο δρόμος προς Ιωάννινα και Γρεβενά.

Σημειώνεται ότι οι αγροτοσυνδικαλιστές δηλώνουν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες νωρίτερα σήμερα, ωστόσο, δεν λένε όχι στον διάλογο.

protothema.gr