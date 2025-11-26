Mε τους Onirama η τελετή έναρξης του Μύλου των Ξωτικών

”Το παιδί που δεν μεγαλώνει ποτέ” τιτλοφορείται η τελετή έναρξης του 14ου Μύλου των Ξωτικών, που για φέτος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

Η μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων ξεκίνησε και η τελετή έναρξης προσφέρει στους χιλιάδες φίλους και φίλες ένα ξεχωριστό θέαμα, πρωτότυπο και με εκπλήξεις!

Ωρα έναρξης: 18:30

Ιδέα – σύλληψη: Δημήτρης Αδάμης

Στον ρόλο του Κάπτεν Χουκ: Θανάσης Βισκαδουράκης

Ακολουθεί συναυλία με τους ONIRAMA.