Mε τα τρακτέρ στο κέντρο των Τρικάλων οι αγρότες

Για το μεγάλο πανελλαδικό, παναγροτικό συλλαλητήριο της Αθήνας προετοιμάζονται και οι αγρότες των Τρικάλων. Το συλλαλητήριο αναμένεται να διοργανωθεί το απόγευμα της Παρασκευής μετά τις αποφάσεις που έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Στο συλλαλητήριο αναμένεται να μετέχουν και οι Τρικαλινοί αγρότες οι οποίοι το δίμηνο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου είχαν στήσει το τοπικό μπλόκο στον Λόγγο, στο ύψος των διοδίων.

Το απόγευμα της Δευτέρας στο πλαίσιο των δράσεων που αποφασίστηκαν στην σύσκεψη που αναπτύχτηκε την περασμένη Τετάρτη στη Νίκαια της Λάρισας, διοργανώθηκε στα Τρίκαλα, κινητοποίηση με την συμμετοχή αγροτών του νομού.

Αγρότες που συμμετείχαν στο μπλόκο του Λόγγου, στις 6 περίπου το απόγευμα άρχισαν να καταφτάνουν με κομβόι στην κεντρική πλατεία, δηλώνοντας παρών στους αγώνες για την ανάδειξη των προβλημάτων που αφορούν τον κλάδο. Πραγματοποιήσαν στάση επί της οδού Στρατηγού Σαράφη, παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά επί του οδοστρώματος.

Την κινητοποίηση των αγροτών στήριξε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, χαρακτηρίζοντας τη μάχη που δίνουν τους τελευταίους μήνες, ως αγώνα για την επιβίωση.

Από την πλευρά τους οι αγρότες απηύθυναν προσκλητήριο συμμετοχής σε όλο τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο του νομού για συμμετοχή στο συλλαλητήριο στην Αθήνα, προκειμένου να ασκηθεί πίεση για την επίλυση των προβλημάτων στα οποία και δεν δόθηκαν ουσιαστικές λύσεις κατά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις.

