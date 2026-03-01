Mειωμένος ΕΝΦΙΑ, έως και 50%, για 228 χωριά και οικισμούς της Π.Ε. Tρικάλων

Εφτασε η ώρα του ΕΝΦΙΑ για πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων, με την ΑΑ∆Ε να προχωρεί τις επόμενες μέρες στην ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τους υπόχρεους, με τον συνολικό λογαριασμό πληρωμής να φθάνει τα 2,3 δισ. ευρώ.

Η εξόφληση του φόρου θα πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2027.

900.000 φορολογούμενοι με κύρια κατοικία σε μικρά χωριά θα διαπιστώσουν αυτόματη έκπτωση 50% στα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, ενώ από το 2027 θα απαλλαγούν πλήρως από το φόρο.

Το μέτρο ισχύει για τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων).

Η μείωση κατά 50% στον ΕΝΦΙΑ χορηγείται αποκλειστικά για τα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) επί της κύριας κατοικίας και εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η έκπτωση αφορά μόνο στην κύρια κατοικία και δεν ισχύει για άλλα ακίνητα του φορολογούμενου όπως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, οικόπεδα η αγροτεμάχια καθώς και για κύρια κατοικία που η αντικειμενική της αξία υπερβαίνει το όριο των 400.000 ευρώ. Η ρύθμιση καλύπτει 12.720 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 2,15 εκατομμυρίων κατοίκων, σε σύνολο 13.586 οικισμών πανελλαδικά.

Το μέτρο αφορά και αρκετούς ιδιοκτήτες ακινήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, καθώς στην περιοχή μας θα ωφεληθούν 228 χωριά και οικισμούς στους 4 δήμους.

Οι περισσότεροι οικισμοί βρίσκονται στους δήμους Πύλης (88) και Μετεώρων (77).

Tάσος Πλέντζας (trikalaenimerosi.gr)