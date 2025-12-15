Mεγάλη προσέλευση και αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μύλο των Ξωτικών

Ένα ακόμη Σαββατοκύριακο με μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στον Μύλο των Ξωτικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής 500 λεωφορεία και πλήθος ιδιωτικών οχημάτων επισκέφθηκαν το Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο.

Αναλυτικά:

“Και αυτό το τριήμερο, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες και αλλοδαποί απόλαυσαν τις μαγικές και όμορφες στιγμές τους στον 14o Μύλο των Ξωτικών!

Από όλη την Ελλάδα και από τις βαλκανικές χώρες, οι επισκέπτες/τριες κάθε ηλικίας μαγεύτηκαν από το πιο όμορφο παραμύθι που για 14η χρονιά φιλοξενείται στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, στα Τρίκαλα.

Στο κέντρο της Ελλάδας, το φωτεινό χαμόγελο, η διασκέδαση, η ψυχαγωγία, το κρυμμένο παιδί που υπάρχει μέσα μας, γίνονται μαγική σκόνη με το ραβδί της Τίνκερμπελ και περιπλανώνται στον Αη Βασίλη, στον Πίτερ Παν, στον κάπτεν Χουκ!

Τα Χαμένα Παιδιά συντροφιά με τα Ξωτικά, περνούν Χριστούγεννα στη Χώρα του Ποτέ και απολαμβάνουν στιγμές ομορφιάς και ξεγνοιασιάς. Μαζί τους ζούμε την περιπέτεια, σε μια ονειρεμένη πολιτεία χαράς. Ειδικά αυτό το τριήμερο 12-14 Δεκεμβρίου 2025, οι 25 χορωδίες με τις 3 Πανελλήνιες Συναντήσεις Χορωδιών, οι πολιτιστικοί σύλλογοι από Μακεδονία, νησιά και Θεσσαλία με τις Γιορτές Παράδοσης, τα πάρτι, τα νεανικά μουσικά σχήματα, ο χορός, το κέφι, το θέατρο, οι δωρεάν δραστηριότητες, οι εθελοντικές δράσεις, χάρισαν στιγμές αξέχαστες και εμπειρίες ανεπανάληπτες.

Οσοι έφτασαν στα Τρίκαλα με σχεδόν 500 λεωφορεία και με πλήθος ιδιωτικών οχημάτων από την Πελοπόννησο μέχρι τη Θράκη και νησιά μας, από Αλβανία, Σερβία, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία, Τουρκία, αλλά και Γαλλία, έζησαν στιγμές ονειρεμένες!

Η οργανωτική επιτροπή του Μύλου των Ξωτικών ευχαριστεί τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, που για μια ακόμη φορά έστειλαν από τα Τρίκαλα το μήνυμα των πιο όμορφων χριστουγεννιάτικων εμπειριών!

Ολη την εβδομάδα που διανύουμε, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται, οι εκπλήξεις ξεπροβάλλουν σε κάθε γωνιά, η αγάπη για αξέχαστα Χριστούγεννα εμπνέει…”

Από το γραφείο Τύπου