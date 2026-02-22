Kτηνοτρόφοι χωρις ζώα, μελισσοκόμοι χωρίς κυψέλες – πέντε περιπτώσεις στο νομό Τρικάλων

Ένα απίστευτο πάρτι εις βάρος των πραγματικών παραγωγών και των φορολογουμένων αποκαλύφθηκε μετά από σαρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν μικτά κλιμάκια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των Περιφερειών.

Πάνω από 2.500 “παραγωγοί” πιάστηκαν στα πράσα να δηλώνουν ανύπαρκτα ζώα και κυψέλες για να εισπράττουν παράνομα τεράστια ποσά από τις ενισχύσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας.



Τα νούμερα της απάτης

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2025, σε μια περίοδο που η χώρα συγκλονιζόταν από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά:

Σύνολο Ελέγχων: 3.780 επιτόπιοι έλεγχοι. Νόμιμοι: Μόλις το 37% (1 στους 3). Παράνομοι: Το 63% (περίπου 2.520 άτομα) δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις!

Κτηνοτρόφοι φαντάσματα και κυψέλες… αέρας

Τα παραδείγματα που αναφέρει ο Νικόλαος Κακαβάς, πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ, προκαλούν οργή:

Κρήτη: Δηλώνονταν 500.000 βιολογικές κυψέλες, αλλά μόνο οι 180.000 ήταν υπαρκτές και νόμιμες. Τρίκαλα: Κτηνοτρόφος δήλωνε 635 βιολογικά μοσχάρια και βρέθηκε να έχει μόλις 135. Χωρίς ούτε ένα ζώο: Άλλος δήλωνε 175 ζώα και δεν είχε κανένα, ενώ τρεις περιπτώσεις δήλωναν 600, 500 και 400 ζώα και εξαφανίστηκαν από τον έλεγχο.

«Αυτός που δήλωνε 600 ζωντανά έπαιρνε 360.000 ευρώ τον χρόνο “μαϊμού” επιδοτήσεις», τονίζει ο κ. Κακαβάς.

Το μπαλάκι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΑΔΕ

Οι γεωτεχνικοί έχουν στείλει τα πορίσματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον Εισαγγελέα, αλλά εκφράζουν την αγωνία τους για το αν τελικά αυτοί οι απατεώνες πληρώθηκαν. Η ΠΟΓΕΔΥ έχει στείλει επιστολές στην ΑΑΔΕ ζητώντας στοιχεία για τις πληρωμές του 2025, αλλά, όπως καταγγέλλουν, δεν έχουν λάβει απάντηση. Ζητούν να μάθουν:

Πόσοι πληρώθηκαν τελικά; Τι τιμολόγια ζωοτροφών προσκόμισαν (αφού δεν είχαν ζώα); Ποια είναι η συνολική αξία της απάτης;

trikalaenimerosi.gr (με πληροφορίες από real.gr)