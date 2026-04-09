Kοντά στο 90% οι κρατήσεις για το Πάσχα στην περιοχή των Μετεώρων

Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι κρατήσεις για τις ημέρες του Πάσχα, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να δείχνουν ότι πολλοί προχώρησαν έγκαιρα στον προγραμματισμό των αποδράσεών τους.

Η ζήτηση καταγράφεται αυξημένη κυρίως για ακίνητα που διατίθενται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, με έμφαση σε δημοφιλείς ηπειρωτικούς προορισμούς.

Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την τάση αυτή, μεταξύ άλλων, στο αυξημένο κόστος μετακίνησης προς τα νησιά, το οποίο στρέφει σημαντικό μέρος των ταξιδιωτών προς περιοχές με ευκολότερη πρόσβαση και χαμηλότερο συνολικό κόστος.

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η ζήτηση για αυτοτελή ακίνητα, κατάλληλα για οικογένειες ή μικρές παρέες τεσσάρων ατόμων, με τουλάχιστον τέσσερις κλίνες, σύμφωνα με στοιχεία από το Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates.

(*) Ειδικότερα στην Καλαμπάκα, με φόντο τα Μετέωρα, οι τιμές ξεκινούν από 450 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις, με την πληρότητα να διαμορφώνεται στο 86%.

