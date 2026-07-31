Kαλύπτει και γειτονικά χωριά ο σύγχρονος βιολογικός καθαρισμός των Μ. Καλυβίων – Ενημέρωση Σακκά

Ενα έργο σημαντικό για τα Μεγάλα Καλύβια και γενικότερα για το περιβάλλον επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ Χρήστο Μπλουγούρα επισκέφθηκαν τον βιολογικό καθαρισμό και συναντήθηκαν με τους μηχανικούς και το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας “Καρκανιάς ΑΕ”, με τους οποίους συνομίλησαν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Το έργο “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Μεγάλων Καλυβίων” με προϋπολογισμό 2.600.000 € (χωρίς ΦΠΑ) αφορά ισοδύναμο πληθυσμό 3.200 κατοίκων, καθώς στη δεύτερη φάση, αυτή της επέκτασής του, θα μπορέσει να καλύψει και τους κατοίκους των γειτονικών χωριών (Αγία Κυριακή, Γλίνος, Λόγγος).

Η σύγχρονη αυτή εγκατάσταση, όπως ενημέρωσαν τον Δήμαρχο Τρικκαίων, τόσο ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΤ κ. Χάρης Καλλιάρας, όσο και ο επιβλέπων μηχανικός του εργου κ. Δημήτρης Μπουκουβάλας, έχει ελάχιστες περιβαλλοντικές οχλήσεις και περιλαμβάνει προεπεξεργασία, βιολογική επεξεργασία και τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Aποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι ο ποταμός Πηνειός σε απόσταση περίπου 130 μέτρων από την ΕΕΛ.

Η επεξεργασία της περίσσειας ιλύος γίνεται με αφυδάτωση σε κλειστό κτίριο με απόσμηση, ενώ η αφυδατωμένη ιλύς θα διατίθεται στον ΧΥΤΑ των Τρικάλων, μέχρι να κατασκευασθεί το άλλο μεγάλο έργο που σχεδιάζει η ΔΕΥΑΤ διαδημοτικού χαρακτήρα για την ενεργειακή αξιοποίηση της Ιλύος.

Το έργο, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάλαμψης, είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται λίγους μήνες μετά τις πλημμύρες του Daniel που έπληξαν την περιοχή. Είναι, δε, τμήμα ενός μεγαλύτερου έργου της ΔΕΥΑΤ για την περιοχή, που έχει τον γενικό τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης και έργα προσαγωγής λυμάτων οικισμού Μεγάλων Καλυβίων». Σε αυτό το έργο προβλέπονται:

– Δίκτυο αποχέτευσης σε όλο το χωριό

– Κατασκευή 2 αντλιοστασίων, στα νότια και τα ανατολικά του χωριού

– Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός στο Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχεται σε 9.083.200€.

Από την ανάδοχο εταιρεία κατά την επίσκεψη του Δημάρχου παρίσταντο οι μηχανικοί κ. Θανάσης Τζήλος και Γιώργος Μανουράς.

Από το γραφείο Τύπου