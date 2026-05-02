Iκανοποίηση της Περιφερειακής Αρχής για το φράγμα Ληθαίου – Οι επόμενοι στόχοι

Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη και τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Νέας Ζωής Τρικάλων που σχεδιάστηκε με στόχο την άρδευση εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την τοπική παραγωγή και τη βιωσιμότητα της υπαίθρου, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία.

Το φράγμα Ληθαίου έχει μακρά διαδρομή και η ολοκλήρωση του μετά από χρόνια δικαιώνει όσους επέμειναν και αγωνίστηκαν γι΄αυτό. Η αρχική μελέτη ολοκληρώθηκε το 2004 και η κατασκευή ξεκίνησε το 2006. Ωστόσο η πρώτη εργολαβία διακόπηκε λόγω έκπτωσης του αναδόχου, ενώ η επόμενη φάση (2007-2018) αντιμετώπισε σοβαρά τεχνικά ζητήματα, που οδήγησαν σε ανασχεδιασμό κρίσιμων τμημάτων του έργου και τελικά σε διάλυση της σύμβασης.

Στη συνέχεια, μέσω νέων εργολαβιών (2016-2018), προχώρησε η μερική ολοκλήρωση του γεωφράγματος και βασικών υποδομών, χωρίς όμως να επιτευχθεί πλήρης ολοκλήρωση λόγω περιορισμών πόρων. Εντός του 2025-2026 ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες υπολειπόμενες παρεμβάσεις (υπερχειλιστής, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, υποδομές ελέγχου). Σήμερα, το φράγμα Ληθαίου βρίσκεται στην πλήρη λειτουργία του και αναμένεται να ενισχύσει την αγροτική οικονομία της περιοχής, να βελτιώσει τη διαχείριση υδάτων και να συμβάλει στην ανθεκτικότητα απέναντι σε περιβαλλοντικές και κλιματικές πιέσεις.

Ο ρόλος του φράγματος είναι διττός: Πρώτον ενισχύει την αντιπλημμυρική θωράκιση και προστατεύει την ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, συγκρατώντας νερό και μειώνοντας την πίεση στο ποτάμι και δεύτερον δίνει νερό στον κάμπο. 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για περίπου 15.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης σε 7 οικισμούς.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα ο επόμενος στόχος είναι να ολοκληρωθεί η μελέτη για την άρδευση καθώς υπάρχουν καλλιέργειες, αρκετές χιλιάδες στρέμματα που μπορούν να ποτιστούν από τον Ταμιευτήρα, όπως και η τουριστική ανάδειξη της περιοχής και του τοπίου.

Με τη συμβολή των υπηρεσιών, των προηγούμενων διοικήσεων, της σημερινής Περιφερειακής Αρχής και της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου το φράγμα του Ληθαίου ολοκληρώνει μία μεγάλη διαδρομή, αποδεικνύοντας ότι η διοίκηση έχει συνέχεια όταν δεν μηδενίζει το χθες, αλλά ολοκληρώνει ότι έχει αξία για το αύριο.