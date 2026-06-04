H Metlen, το κάμπινγκ της Κολάσεως, και ο «Κόσμος» που χάσαμε

Καλημέρα και καλό καλοκαίρι

Ας ευχηθούμε να γίνουν γρήγορα οι εκλογές μήπως γλυτώσουμε από τη …μάστιγα των δημοσκοπήσεων

@ Μιλάμε για κομματικές διαδικασίες ασύλληπτης ευελιξίας και ειλικρίνεια που σκοτώνει. Ο Πέτρος Κόκκαλης παραιτήθηκε από το οικολογικό κόμμα «Κόσμος» που ίδρυσε ο ίδιος, αφήνοντας στη θέση του τον Λαρισαίο συμπρόεδρο και σχολάρχη Νίκο Ράπτη. «Η παραίτησή του» (του Κόκκαλη) ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία», ομολόγησε ο Ράπτης, διευκρινίζοντας ότι σκοπεύει να παραιτηθεί και ο ίδιος. Κάπως έτσι χάθηκε και η τελευταία ελπίδα για τον πλανήτη…

Ωστόσο οι συμπρόεδροι δεν πρόκειται να χαθούν από την πολιτική πιάτσα. Θα πάνε στον Τσίπρα (ως επιτυχημένοι) …

& Συνεχίζεται το σαφάρι της ΝΔ στη Λάρισα για να στελεχώσει με γυναίκες το βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Κρούσεις μαθαίνουμε έγιναν στην περιφερειακή σύμβουλο Τάνια Δόκου αλλά και στην Έλενα Καματέρη – διευθύντρια του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών. Οι απαντήσεις αρνητικές …

@ Εγκαινιάζεται την προσεχή εβδομάδα στα Τρίκαλα μια ξεχωριστή πλατεία (με παιδική χαρά) προσφορά της ΤΥΡΑΣ για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Η εταιρεία της οικογένειας Σαράντη, με υπόδειξη του Δήμου, μετέτρεψε έναν εγκαταλειμμένο χώρο στην περιοχή της ΔΕΗ σε πρωτοποριακό πάρκο για μικρούς και μεγάλους.

$ Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να “αναστήσει” τον παλιό Άρη Θεσσαλονίκης που δίδαξε μπάσκετ στη χώρα.

Η διοίκηση Σιάο έπεισε τον Λαρισαίο κόουτς με ένα από τα πιο ισχυρά πλάνα της σύγχρονης ιστορίας του Άρη: Mπάτζετ που ξεπερνά τα 10 εκ. ευρώ, αποδοχές δύο εκατομμυρίων για τον ίδιο, και ακόμη και ιδιωτικό αεροπλάνο για τις μετακινήσεις της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δύσκολα λες όχι σε μια τέτοια πρόκληση …

& Λαμπερά εγκαίνια για το M Technologies Hub, στη Β΄ΒΙΠΕ του Βόλου, ετοιμάζει για τις 23 Ιουνίου η Metlen. Ο όμιλος Μυτιληναίου θα διαθέτει πλέον 6 παραγωγικές μονάδες στον Βόλο με άκρως ευεργετικές συνέπειες για την τοπική οικονομία.

Το M Technologies Hub θα αποτελείται από το εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας, το εργοστάσιο της Servisteel στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, τρία επιπλέον αυτοτελή βιομηχανικά συγκροτήματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, καθώς και τη νέα μονάδα της NK Trailers. Είναι σχεδιασμένα να εξυπηρετούν έξι διαφορετικά αμυντικά προγράμματα ταυτόχρονα. Εκατοντάδες οι νέες θέσεις εργασίας.

Μεγάλο πονοκέφαλο έχει τις τελευταίες ώρες η αστυνομία καθώς φτάνουν σήμερα στην Ηγουμενίτσα περίπου 2.500 μέλη των Hells Angels (Άγγελοι της Κολάσεως) για να καταλύσουν σε κάμπινγκ στη περιοχή του Δρέπανου. Ο κύριος όγκος επιβαίνει σε καράβι από την Αγκόνα, ενώ κάποιοι θα πάνε μέσω Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Η λέσχη μοτοσικλετιστών Hells Angels είναι η πιο γνωστή και αμφιλεγόμενη λέσχη μοτοσικλέτας στον κόσμο, τα μέλη της οποίας οδηγούν μεγάλου κυβισμού μηχανές Harley-Davidson. Το πρώτο κλαμπ ιδρύθηκε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1940 και από τότε οι Hells Angels έχουν εξαπλωθεί σε Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία και Ρωσία. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη λέσχη εγκληματική οργάνωση, αφού μέλη της έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς και ανθρωποκτονίες.

Με το καλό να φύγουν …

*Πολλά τα μηνύματα για σχόλιο της στήλης την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την παρουσιάστρια των αθλητικών βραβείων που έγινε από τον δήμο Λαρισαίων στο Κηποθέατρο. Είναι μπασκετμπολίστρια και όχι …βολεϋμπολίστρια όπως γράψαμε. Βολιώτισσα, παντρεμένη στη Λάρισα, με περγαμηνές στο μπάσκετ.

^ Χώρο στη Λάρισα αναζητεί, μαθαίνουμε, η Μαρία Καρυστιανού, για το κόμμα της Ελπίδας. Η πρωτεύουσα της Θεσσαλίας αποτελεί για την ίδια (όπως και για τη Ζωή) προνομιακό πεδίο, καθώς οι δυο αρχηγίνες έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται προσωπικά οι ίδιες κάποια κομματικά θέματα λόγω της συχνής παρουσίας τους στην πόλη, ένεκα της δίκης των Τεμπών …

% Αξιέπαινη η κυβέρνηση για την απόφασή της να στηρίξει τον Ελληνικό Τύπο που λόγω της πτώσης των κυκλοφοριών παλεύει με τις 7 πληγές του Φαραώ. Ωστόσο το πρόγραμμα που επέλεξε αδικεί την συντριπτική πλειονότητα των Περιφερειακών εφημερίδων. Έβαλε έναν συντελεστή ο οποίος στην επαρχία δίνει τα φραγκοδίφραγκα …

^ Είχαμε γράψει προ μηνός (παρεμπιπτόντως) ότι η Ηπειρώτικη Νιτσιάκος (κοτόπουλα) βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης. Το σημειώνουμε μιας και επισημοποιήθηκε. Τώρα το αναφέρουν όλοι …

$ Στην Εθνική Α.Ε.Γ.Α. ασφάλισε, με απευθείας ανάθεση, τα ακίνητα που βρίσκονται στο συγκρότημα του Μύλου του Παππά ο Δήμος Λαρισαίων. Ετήσιο κόστος 6.000 ευρώ, απαλλαγμένο από ΦΠΑ.

& Οι πολλές φετινές βροχές έθρεψαν και τα κουνούπια στα παράλια της Λάρισας. Αν βγείτε βράδυ θα συναντήσετε όλων των ειδών. Συνήθως αντλούν τις ονομασίες τους από θρυλικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας (Σπιτφάϊερ, Στούκας κ.λ.π.). Κανένα είδος ωστόσο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί εκείνα των Μεσάγγαλων. Είναι χοντρά σαν …τσόνια.

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

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