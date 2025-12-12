H ΣΜΥ γιόρτασε τα 50 χρόνια παρουσίας της στα Τρίκαλα

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας των Τρικάλων και χαρακτηριστική είναι η αγάπη με την οποία αγκαλιάζει η τοπική κοινωνία τη Σχολή, με κάθε ευκαιρία, αφού εκτός των άλλων η επιβλητική παρουσία της, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και ανυψώνει το εθνικό τους φρόνημα.

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων συμπλήρωση τη φετινή χρονιά 50 χρόνια παρουσίας στην πόλη και τον νομό. Μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε στα Τρίκαλα και στο Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», στις 10 Νοεμβρίου 1975, που άλλοτε αποτελούσε τους στρατώνες του ηρωικού 5ου Συντάγματος Πεζικού Τρικάλων. Στην τοπική στρατιωτική σχολή που αποτελεί κόσμημα για το νομό, φοίτησαν χιλιάδες νέοι και νέες, προσφέροντας στην Πατρίδα, στο Στράτευμα και το Ελληνικό Έθνος.

Το απόγευμα της Παρασκευής στα Τρίκαλα και στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων τιμήθηκαν τα 50χρονα της ΣΜΥ στην πόλη των Τρικάλων. Μια εκδήλωση τιμής στο έργο και στην προσφορά της Σχολής στα Τρίκαλα.

Η κεντρική εκδήλωση αποτέλεσε συνέχεια όλων των εκδηλώσεων που αναπτύχτηκαν εντός της εβδομάδας από την Σχολή στην πόλη των Τρικάλων για την ανάδειξη του πλούσιου έργου της.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών ο Αρχηγός του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος, Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής της Α΄ Στρατιάς, Αντιστράτηγος Σταύρος Παπαθανασόπουλος, ο διοικητής της ΣΜΥ, Ταξίαρχος Γρηγόριος Γαρουφαλιάς, ο οποίος στο κεντρικό χαιρετισμό της εκδήλωσης παρουσίασε το πλούσιο έργο που επιτέλεσε και επιτελεί η Σχολή.

Στην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και οι τοπικές αρχές, μεταξύ των οποίων ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, ο δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς και οι τοπικοί μητροπολίτες κ.κ. Χρυσόστομος και Θεόκλητος κ.α.

