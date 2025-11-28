H Πύλη υποδέχτηκε τη Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (φωτο)

Η Πύλη υποδέχτηκε με όλες τις δέουσες τιμές την Φλόγα των Χειμερινών Αγώνων Milano Cortina 2026 για πρώτη φορά στην ιστορία της, η οποία ταξιδεύει από πόλη σε πόλη, από καρδιά σε καρδιά.

Η Άφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 13.30 μπροστά στην Εκκλησία Αγίου Αθανασίου στην Πύλη και την συνόδευαν τα μέλη της Ολυμπιακής Επιτροπής των Χειμερινών Αγώνων από την Ιταλία και από εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, παρουσία του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα, του Γραμματέα της Ν.Δ. κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα, πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών του τόπου και εκπροσώπων Φορέων και αρκετού κόσμου, μέσα από θερμά χειροκροτήματα χαράς και ενθουσιασμού από τους παρευρισκόμενους.

Την παραλαβή έκανε με την δάδα η λαμπαδηδρόμος Κωνσταντίνα Μποσκοπούλου και κατόπιν ξεκίνησε η διέλευση της Φλόγας σε μια εντυπωσιακή πομπή που συνόδευε και ο λαμπαδηδρόμος Γεώργιος Μπρίζης, διανύοντας τον κεντρικό δρόμο (Αγίου Βησσαρίωνος) και κατέληξε στην πλατεία της Πύλης.

Η τελετή της εκδήλωσης άφιξης της ολυμπιακής Φλόγας άρχισε με Αφή βωμού από τον λαμπαδηδρόμο.

Ακολούθησαν με σειρά η ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου, Εθνικού ύμνου Ιταλίας και Εθνικού Ύμνου της Ελλάδος, ενώ συγχρόνως γινόταν η έπαρση των Σημαιών Ολυμπιακής, Ιταλικής και Ελληνικής.

Κατόπιν χαιρετισμό έκανε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας, ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Αγώνων κ. AlessioBoggiattoκαι ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμάς Τόκας

Επίσης έγινε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Δημάρχου κ. Κων/νου Μαράβα, και των Εκπροσώπων της Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η τελετή έκλεισε με την παρουσίαση του χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης που χόρεψε παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.