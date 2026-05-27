H Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων τίμησε τους εθελοντές αιμοδότες και την προσφορά τους στον άνθρωπο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου στην αίθουσα του κτηρίου Παπαστεριάδη στα Τρίκαλα, η τιμητική εκδήλωση βράβευσης εθελοντών αιμοδοτών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, που διοργάνωσε η Αντιπεριφέρεια Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με στόχο την αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς των εθελοντών αιμοδοτών προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, καθώς και Σύλλογοι και Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών, για τη διαχρονική συμβολή τους στην ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας και τη σημαντική κοινωνική τους δράση.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Οιχαλίας Φαρκαδόνας, οι οποίοι παρουσίασαν το τραγούδι που δημιούργησαν με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία, μεταφέροντας με τον δικό τους αυθεντικό τρόπο μηνύματα ανθρωπιάς, προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, κα Χρύσα Ντιντή, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, κ. Δημήτρης Δαλαμάγκας, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Διά Βίου Μάθησης, κ. Αθανάσιος Ξάφος, εκπρόσωποι Δήμων, φορέων και Μητροπόλεων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς και πλήθος αιμοδοτών και πολιτών που θέλησαν να τιμήσουν με την παρουσία τους, τους ανθρώπους της προσφοράς.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ανέφερε: «Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης. Σήμερα τιμούμε ανθρώπους και φορείς που προσφέρουν ανιδιοτελώς ένα δώρο ζωής, αποδεικνύοντας καθημερινά ότι η ανθρωπιά παραμένει ζωντανή στις τοπικές μας κοινωνίες. Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Οιχαλίας Φαρκαδόνας, μέσα από το τραγούδι τους, απέδειξαν ότι η καλλιέργεια της εθελοντικής συνείδησης ξεκινά από μικρή ηλικία και ότι είναι χρέος μας, ως γονείς και ως πολιτεία, να ενισχύσουμε τις αξίες και τη συνείδηση της νέας γενιάς. Η νέα γενιά αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη διατήρηση και τη συνέχιση των αξιών της προσφοράς και της αλληλεγγύης.».

Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, κα Χρ. Ντιντή, τόνισε: «Οι εθελοντές αιμοδότες αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για την κοινωνία μας. Με συνέπεια, ευαισθησία και ανιδιοτέλεια βρίσκονται διαρκώς δίπλα σε κάθε συμπολίτη που έχει ανάγκη. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι αφιερώνουν χρόνο και προσφέρουν αίμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της ζωής και στην ενίσχυση του αισθήματος κοινωνικής συνοχής. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και η διαρκής στήριξη όλων μας».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης και αναγνώρισης, αναδεικνύοντας τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας ως μιας πράξης που ενώνει την κοινωνία και προσφέρει ελπίδα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προώθηση δράσεων πρόληψης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής προσφοράς, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που καλλιεργούν τον εθελοντισμό και αναδεικνύουν τις αξίες της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης.