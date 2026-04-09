H Περιφέρεια Θεσσαλίας “τρέχει” τις διαδικασίες για το νέο διοικητήριο στα Τρίκαλα

Την προμελέτη για τη δημιουργία νέου διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στην οδό Ζαβλανίων αποκάλυψε μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας:

«Πολύ σύντομα θα αναθέσουμε μια προμελέτη, την οποία μέχρι το καλοκαίρι θα την έχουμε, και θα βγει πρόσκληση να δημοπρατήσουμε το νέο διοικητήριο στον χώρο που διαθέτουμε και είχε δεσμευθεί από τον κ. Βλαχογιάννη.

Το υπάρχον κτήριο, της Νομαρχίας, μας κοστίζει 150 χιλιάδες το χρόνο σε ενοίκιο, κι άλλες 100 σε λοιπά έξοδα. Άρα, με αυτά τα χρήματα θα βρούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και θα πάρουμε ένα δάνειο ώστε να χτίσουμε στο οικόπεδο ένα καινούργιο κτήριο.

Θα είναι περίπου 3.000 τ.μ. και θα στεγαστούν εκεί όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας. Είναι ντροπή το υπάρχον κτήριο, πρέπει να αποκτήσουμε ένα ευρωπαϊκής προοπτικής χώρο συνολικά. Πήρα την απόφαση γιατί έχουν δίκιο όσοι διαμαρτύρονται για την κατάσταση του υπάρχοντος κτηρίου.

Όπως έχω ξαναπεί θα φτιάξω και το δικό μου γραφείο, στον 1ο όροφο του τωρινού κτηρίου, ώστε να έρχομαι και να μιλάω με φορείς, να γνωρίσω τους υπαλλήλους κλπ. Γίνονται πολλά έργα και πολλά πράγματα στα Τρίκαλα, και θέλω να είμαι πιο κοντά. Θα δούμε πάντως και για αλλαγές σε πρόσωπα, δεν έχω αποφασίσει ακόμα, θα δούμε.»