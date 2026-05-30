H Θεσσαλία σε «κλοιό» καύσωνα τα τελευταία χρόνια: Οι επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, την οικονομία και την καθημερινότητα

Τα ολοένα συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα που πλήττουν τη Θεσσαλία τα τελευταία χρόνια αναδεικνύονται σε έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής της περιοχής.

Στην περιφέρειά μας, η οποία αποτελεί διαχρονικά την «καρδιά» της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, η ακραία ζέστη δεν αποτελεί πλέον ένα παροδικό καιρικό φαινόμενο, αλλά μια νέα πραγματικότητα με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Η Θεσσαλία παράγει σημαντικό μέρος των δημητριακών, του βαμβακιού, του καλαμποκιού, των οπωροκηπευτικών και των γαλακτοκομικών προϊόντων της χώρας, ενώ αντιστοιχεί περίπου στο 14% της καλλιεργήσιμης γης της Ελλάδας και σε σημαντικό ποσοστό της αγροδιατροφικής παραγωγής.

Μειωμένες αποδόσεις και αυξημένο κόστος

Οι παρατεταμένες περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών προκαλούν έντονο στρες στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα σε βαμβάκι, καλαμπόκι, βιομηχανική ντομάτα και δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι γεωπόνοι επισημαίνουν ότι οι θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου κατά τις κρίσιμες φάσεις της ανθοφορίας και της καρπόδεσης μπορούν να μειώσουν σημαντικά την παραγωγή και να υποβαθμίσουν την ποιότητα των προϊόντων.

Την ίδια ώρα, η ανάγκη για περισσότερα ποτίσματα αυξάνει κατακόρυφα το κόστος παραγωγής. Οι αγρότες καλούνται να αντλούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού, επιβαρύνοντας το ήδη υψηλό ενεργειακό κόστος, ενώ οι υδατικοί πόροι της Θεσσαλίας δέχονται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής και της μειωμένης αναπλήρωσης των υδροφορέων.

Η απειλή για το υδατικό ισοζύγιο

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας και σε αυξανόμενη πίεση στα αποθέματα νερού, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα της γεωργίας στη Θεσσαλία.

Η περιοχή εξακολουθεί να προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές που άφησε η κακοκαιρία Daniel, η οποία κατέστρεψε καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο και υποδομές. Σήμερα, οι διαδοχικοί καύσωνες έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πλήγμα στην τοπική οικονομία

Οι συνέπειες δεν σταματούν στο χωράφι. Κάθε μείωση της αγροτικής παραγωγής μεταφέρεται στην τοπική οικονομία, επηρεάζοντας συνεταιρισμούς, μεταποιητικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες τροφίμων, εμπόρους γεωργικών εφοδίων και μεταφορικές εταιρείες.

Η Θεσσαλία συμμετέχει περίπου με το 5% στο εθνικό ΑΕΠ και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς πυλώνες της χώρας. Όταν η αγροτική παραγωγή μειώνεται, οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές σε ολόκληρη την οικονομική αλυσίδα.

Οι κοινωνικές συνέπειες

Η ακραία ζέστη επηρεάζει και την καθημερινότητα των πολιτών. Οι εργαζόμενοι στην ύπαιθρο και στις αγροτικές εργασίες εκτίθενται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με αυξημένους κινδύνους για την υγεία τους. Παράλληλα, η αυξημένη χρήση κλιματιστικών οδηγεί σε υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στις αγροτικές κοινότητες εντείνεται επίσης η ανησυχία για το μέλλον του επαγγέλματος, καθώς οι νέοι παραγωγοί καλούνται να διαχειριστούν ένα περιβάλλον με μεγαλύτερη αβεβαιότητα, αυξημένο κόστος και συχνότερα ακραία φαινόμενα.

Η πρόκληση της επόμενης δεκαετίας

Οι ειδικοί συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η προσαρμογή της Θεσσαλίας στη νέα κλιματική πραγματικότητα αποτελεί πλέον μονόδρομο. Η εξοικονόμηση νερού, η αναδιάρθρωση καλλιεργειών, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η ενίσχυση των αρδευτικών υποδομών και η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή θεωρούνται κρίσιμες προϋποθέσεις για να διατηρήσει η περιοχή τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική γεωργία.

Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι πλέον αν οι καύσωνες θα επιστρέψουν, αλλά πόσο προετοιμασμένη θα είναι η Θεσσαλία για να αντιμετωπίσει μια κλιματική πρόκληση που φαίνεται να γίνεται ολοένα πιο έντονη και πιο συχνή.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr