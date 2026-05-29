H Βιολάντα πήρε άδεια για το νέο εργοστάσιο που θα λειτουργήσει απέναντι από το παλιό – στον πρώην Βερόπουλο

Πρώτη σημαντική είδηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, στις εγκαταστάσεις της οποίας τον περασμένο Ιανουάριο συνέβη τον τραγικό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν πέντε ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr η Τρικαλινή επιχείρηση έλαβε την Πέμπτη (28/5) το «καλώς έχειν» από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη λειτουργία νέου εργοστασίου στα Τρίκαλα.

Πρόκειται για το βιομηχανική εγκατάσταση που η εταιρεία του Κώστα Τζιωρτζιώτη είχε αρχίσει να κατασκευάζει από πέρυσι, στο 6ο χλμ του δρόμου Τρικάλων – Καρδίτσας, στην απέναντι πλευρά του δρόμου, εκεί όπου υπήρχε κάποτε Cash and Carry της αλυσίδας Βερόπουλου.

Η Βιολάντα αντιμετωπίζει σήμερα τεράστια προβλήματα στο αγώνα που δίνει για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της, καθώς σε λειτουργία βρίσκεται μόνο η μικρή μονάδα της Λάρισας, ενώ σχετικά σύντομα αναμένεται να επαναλειτουργήσει και εκείνη της Vita Free. Aξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση εξακολουθεί να διατηρεί τις θέσεις εργασίας καταβάλλοντας κανονικά τις αποδοχές στους περίπου 300 εργαζόμενους.

Το σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων η οποία έκανε τον έλεγχο της εγκατάστασης, αναφέρει: “Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας στις 26-05-2026 στη βιομηχανία παραγωγής μπισκότων, παξιμαδιών και διατηρούμενων ειδών ζαχ/κής της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται στο 6ο χλμ της Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας στην T.K. Αγ. Κυριακής του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων, με σκοπό τον έλεγχο της ορθότητας του περιεχομένου της ανωτέρω σχετικής (2) γνωστοποίησης, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

• Η θέση, η δραστηριότητα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι σύμφωνα με τα δηλωθέντα στη σχετική (2) γνωστοποίηση λειτουργίας.

• Η επιχείρηση τηρεί φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Υ.Α. με αριθμ.οικ.64618/856/Φ15/18 (ΦΕΚ 2278 Β/15-6-2018), τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην πλατφόρμα του Openbusiness και επεδείχθησαν κατά τον έλεγχο”.

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr