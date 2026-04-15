Focus της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλία – Τα χαμηλά ποσοστά προβληματίζουν το Μέγαρο Μαξίμου

Σε φάση εντατικής αποτίμησης των εκλογικών δεδομένων στην περιφέρεια, μακριά από το Λεκανοπέδιο, επανέρχεται το κυβερνητικό επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου μετά το Πάσχα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στον νομό Λάρισας ο οποίος παρουσιάζει την μεγαλύτερη δημοσκοπική καθίζηση μεταξύ των τεσσάρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αρκετές αγροτικές περιοχές καταγράφεται υστέρηση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα αστικά κέντρα, με τη «ψαλίδα» να φτάνει ακόμη και τις 8–10 ποσοστιαίες μονάδες. Το φαινόμενο αυτό, που προκαλεί προβληματισμό, εμφανίζεται έντονα σε περιφέρειες όπως η Θεσσαλία, η Δυτική Μακεδονία και η Πελοπόννησος.

Τα ποσοστά στη Θεσσαλία

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, η εικόνα της ΝΔ στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας διαμορφώθηκε ως εξής:

Λάρισα: 40,5%

Μαγνησία: 42,8%

Τρίκαλα: 44,3%

Καρδίτσα: 43,7%

Παρά υψηλά ποσοστά του 2023, οι επιτελείς της κυβέρνησης εντοπίζουν τάσεις κόπωσης και διαφοροποιήσεις, κυρίως στον αγροτικό κόσμο και στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Επιχείρηση «Περιφέρεια»

Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιείται εκ νέου το σχέδιο «Περιφέρεια», που προβλέπει σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων. Ήδη προγραμματίζονται εξορμήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε δύο φάσεις: μία άμεσα, με αφορμή τα προσυνέδρια του κόμματος, και μία δεύτερη μετά τα μέσα Μαΐου.

Παράλληλα, κυβερνητικά κλιμάκια με επικεφαλής τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη θα περιοδεύσουν σε νομούς της χώρας, παρουσιάζοντας τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και επιδιώκοντας άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.

Στον σχεδιασμό συμμετέχουν επίσης στελέχη-«κλειδιά» όπως ο Θανάσης Νέζης, ο Στέλιος Κονταδάκης και ο Γιάννης Σμυρλής, με στόχο την ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού.

Την ίδια ώρα, αρνητικό αποτύπωμα αφήνουν ζητήματα όπως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εξελίξεις γύρω από τις υποκλοπές, τα οποία επηρεάζουν τη συνολική εικόνα της κυβέρνησης και εντείνουν τον εσωτερικό προβληματισμό.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr