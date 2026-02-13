Eφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτι 59χρονου – Βρέθηκαν 3 κιλά κάνναβης

Με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι ενός 59χρονου, στα Τρίκαλα, εντοπίστηκαν 3 κιλά κάνναβης.

Η ανακοίνωση:

“Συνελήφθη, χθες (12-02-2026) το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, 59χρονος ημεδαπός, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, από τους αστυνομικούς διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του, με την συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «LAURI», κατά την οποία βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

9 συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, συνολικού βάρους 2.763 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με κλώνους και φύλλα κάνναβης, συνολικού βάρους 280 γραμμαρίων &

1 κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.”