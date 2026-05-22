Eυρεία αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλία – 671 έλεγχοι και 16 συλλήψεις

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, 21 Μαΐου 2026, το πρωί, σε περιοχές της Θεσσαλίας, για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες Υπηρεσίες τωνΔιευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Ειδικότερα , κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

ελέγχθηκαν -671- άτομα,

ελέγχθηκαν -465- οχήματα,

προσήχθησαν -22-άτομα,

συνελήφθησαν – 16 – άτομα, εκ των οποίων:

-2- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,

-2- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,

-3- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

-1- σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για το αδίκημα της κλοπής,

-6- για ανυποταξία,

-1- για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (οδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια ικανότητας οδήγησης)&

-1- για στέρηση πιστοποιητικού υγείας(παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).

κατασχέθηκαν:

-83- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-3- καλλιεργούμενα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -0,30- έως -1,24- μέτρα,

-2- κυνηγετικά όπλα.

βεβαιώθηκαν –147– τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων:

-15- για παραβάσεις ταχύτητας,

-6- για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

-2- για παραβίαση προτεραιότητας,

-2- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

-12- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

-6- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

-1- για χρήση κινητού τηλεφώνου,

-2- για φθαρμένα ελαστικά &

-101- λοιπές.

ακινητοποιήθηκαν –10-οχήματα.

Επισημαίνεται ότι οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν.