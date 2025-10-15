Eρευνες για τον εντοπισμό 80χρονου στους Αγίους Θεοδώρους Καλαμπάκας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 80χρονου στους Αγίους Θεοδώρους Καλαμπάκας (φωτογραφία).

Τα ίχνη του ηλικιωμένου, που φέρεται να πάσχει από άνοια, χάθηκαν το απόγευμα της Τρίτης με τους οικείους του να δηλώνουν την εξαφάνισή του στις Αρχές.

Αμέσως σήμανε συναγερμός με την επιχείρηση εντοπισμού να βρίσκεται σε εξέλιξη, από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και τους εθελοντές.

Οι αρχές καλούν όποιον πολίτη έχει δει ή γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει, να επικοινωνήσει άμεσα με τα τηλέφωνα 199 (Πυροσβεστική),100 (Αστυνομία) ή το 112.

trikalaenimerosi.gr