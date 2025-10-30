Eργάνη: Χάθηκαν 1.921 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλία

Ανατροπή για το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων έφερε ο Σεπτέμβριος, καθώς μετά από μια δεκαετία θετικών αποτελεσμάτων ήρθε η φετινή χρονιά να καταγράψει περισσότερες αποχωρήσεις και αλλαγή του μείγματος των προσλήψεων υπέρ των συμβάσεων μειωμένου ωραρίου.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Σεπτέμβριο καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά -9.196 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 360.494, ενώ οι αποχωρήσεις σε 369.690.

(*) Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στην περιφέρεια Θεσσαλίας με αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων, λόγω κυρίως της λήξης της τουριστικής περιόδου, με τις περισσότερες απολύσεις να προέρχονται από το νομό Μαγνησίας και τα νησιά των Σποράδων.

Ειδικότερα οι προσλήψεις ανήλθαν σε 18.309 και οι αποχωρήσεις σε 20.230 (-1.921 θέσεις εργασίας).

Τ.Π. kosmoslarissa.gr